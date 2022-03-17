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住產後護理之家9天嬰兒「屁股爛」　新手媽崩潰退住：回家自己顧

▲台南1位王姓新手媽媽，指控花大錢入住中西區1家產後護理之家，短短9天就讓其嬰兒「爛臀」，王女指控護理之家護理師未妥善照顧孩子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1位王姓新手媽媽，指控花大錢入住中西區1家產後護理之家，短短9天就讓其嬰兒「爛臀」，王女指控護理之家護理師未妥善照顧孩子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1位王姓新手媽媽投訴，花大錢入住中西區1家產後護理之家，短短9天就讓其嬰兒「爛臀」，指控護理之家護理師未妥善照顧孩子，讓孩子拉肚子拉到嚴重「紅屁股」，母子飽受折磨一起痛哭，最後忍不住退住；護理之家表示，「紅屁股」與大便次數有關，她們都有遵照醫囑妥善處理。

▲台南1位王姓新手媽媽，指控花大錢入住中西區1家產後護理之家，短短9天就讓其嬰兒「爛臀」，王女指控護理之家護理師未妥善照顧孩子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王小姐指出，當初入住該產後護理之家時，小孩有全身檢查，她兒子屁股疹子只有幾顆紅疹，但是基本不擦藥也沒關係，因產後護理之家有配合的小兒科醫生看診，請她去診所拿藥，結果拿完藥不到3天，護理師告知小孩紅屁屁越來越嚴重，護理師陸續有請醫生看診，包括線上詢問，醫生告知可能要停母奶換成無乳糖奶粉，才不會一直大便。

王小姐說，她們也是買了新的奶粉再給他們試試看，試了幾天沒有見效，除了大便次數較多以外，兒子的體重每天都降30g！隔天又更嚴重了，產後護理之家醫生看診完，又請他們去拿一次藥膏。

▲台南1位王姓新手媽媽，指控花大錢入住中西區1家產後護理之家，短短9天就讓其嬰兒「爛臀」，王女指控護理之家護理師未妥善照顧孩子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當天她跟護理師說想請假，帶小孩回去出生醫院看診，因為情況太嚴重，看了幾次醫生、拿了藥換了奶粉都沒有見效。護理師很堅持說：「你帶去哪看都是一樣的，請我們不用帶出門」，王小姐說她就這樣傻傻的就聽信護理師的話，不帶出去看醫生。隔兩天，因為兒子體重一直下降，奶粉量也從90CC一直降到60CC，紅屁股也沒有好轉反而越來越嚴重。

最後她們堅持帶小孩看醫生，看完才知道，原來紅屁股分等級，她兒子的等級已經是最嚴重的第3級，醫生除了請她們換回原本的奶粉讓兒子增加體重，也開了抗箘藥膏給兒子擦，她問為什麼會這樣，醫生回答就是大便沒有換掉，久了就越來越嚴重。

▲台南1位王姓新手媽媽，指控花大錢入住中西區1家產後護理之家，短短9天就讓其嬰兒「爛臀」，王女指控護理之家護理師未妥善照顧孩子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲小男嬰的「紅屁股」傷勢嚴重令人不捨。

王小姐一聽心想：「他只是一個剛出生不到一個禮拜的嬰兒…」。當天晚上她真的氣到哭，回去產後護理之家跟護理師告知，他們是不是沒有很勤的巡小孩是否有大便需更換？護理師告知：「因為你小孩真的大便次數很多，我們都已經是水洗臀了。」

王小姐說，因為她跟老公是新手爸媽，不會洗屁屁，推回產後護理之家房間也不太會照顧，所以希望兒子待在嬰兒室可以得到完善的照護。但是這樣真的是有得到完善照顧嗎？說真的沒有一個家長願意看到自己的小孩這樣，一天一天消瘦，住了快10天，體重比退水腫後的體重還要輕（短短9天）；但產後護理之家沒有覺得自己照顧不周，「護理師只說你小孩真的大便太多次？請問大便很多次怎麼了嗎？很多次，所以讓他放很久再一起洗嗎？」他之前都還是親餵的，大便次數是真的會比較多。王小姐以為花了10幾萬，自己可以坐好月子好好休息，小孩還可以得到完善的照顧，但是在這短短的9天，直接打破她的幻想。

▲台南1位王姓新手媽媽，指控花大錢入住中西區1家產後護理之家，短短9天就讓其嬰兒「爛臀」，王女指控護理之家護理師未妥善照顧孩子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王小姐說，家裡大嫂弟媳都在這間產後護理之家，也得到完善的照護，即使他們網路上也有人批評護理師不佳，但她還是相信他們的專業，結果現在月子不但沒做好，還必須回家顧，小孩一大便就哭，擦藥也哭，洗屁屁又哭，因為屁股被黴菌侵蝕，表皮層已經不見，所以傷口會很稀。最後她退掉之後兩個禮拜的住宿，違約金付一付沒關係，小孩要自己顧，她真的很難過，很對不起讓自己的小孩這樣受罪。她奉勸大家，現在月子中心的選擇真的要貨比三家，千萬不要讓嫩嬰受這種苦。

▲台南1位王姓新手媽媽，指控花大錢入住中西區1家產後護理之家，短短9天就讓其嬰兒「爛臀」，王女指控護理之家護理師未妥善照顧孩子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲產後護理之家黃姓護理長表示，該個案小孩入住時屁股已有「受損」，並非是完整的，護理人員都有記錄，也告知家長，並請小兒科醫師看診，遵照醫囑擦藥、照護、水洗…。

產後護理之家黃姓護理長表示，該個案小孩入住時屁股已有「受損」，並非是完整的，護理人員都有記錄，也告知家長，小孩的大便次數增加，也讓紅屁屁情況嚴重，她們也有馬上請小兒科醫師看診，並遵照醫囑擦藥、照護、水洗…，家長如果提問，護理人員均會仔細說明，但不知媽媽的理解程度如何。

▲台南1位王姓新手媽媽，指控花大錢入住中西區1家產後護理之家，短短9天就讓其嬰兒「爛臀」，王女指控護理之家護理師未妥善照顧孩子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

護理人員指出，該中心護理人力遵照衛福部的規定比辦理，在嬰兒室的護理人力是足夠的，何況該寶寶有紅屁股，她們護理人員有使用定時器，每17分鐘就要檢視一次，且紅屁屁的寶寶皮膚有受損，更是照護重點，且採「晾臀」方式，走過去一看就知道有沒有大小便，不會發生疏於更換尿布情況，這些護理紀錄都有，每日更換19-28次都有，這還算不夠多嗎？且入住過程體重因拉肚子，減輕尚在合理範圍，護理人員也會觀察小孩的活動力等等，護理人員都盡力照顧每個孩子。

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奇美醫院產後護理之家吳佳穎指出，新生兒照護是預防勝於治療，奇美醫院著重對家長衛教，如何防範紅屁屁發生，一旦發生就要妥善護理照顧。

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