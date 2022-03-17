台南無新增個案　新營、柳營社區篩檢站240人結果出爐　

▲台南市新營及柳營區開設社區PCR 篩檢站16日篩檢127人、發放家用快篩113份，240人報告皆為陰性，擴大匡列個案接觸者經二採都為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市16日起於新營及柳營區開設為期3日至10日的社區PCR 篩檢站，除篩檢站外，也開放市民至37區衛生所領取家用快篩試劑，16日社區篩檢站總計篩檢127人、發放家用快篩113份，240人報告皆為陰性，擴大匡列個案相關接觸者經二次採檢後結果也都為陰性，沒有新增確定病例。

衛生局提醒新營及柳營區的市民，務必依照通知時間前往指定篩檢站篩檢，若無法前往指定地點，則請撥空至新營或柳營衛生所採檢；也呼籲市民儘速完整接種COVID-19疫苗，已完整接種2劑者，也請儘快接種追加劑。

另COVID-19公費疫苗預約平台27期接種期程為3月21日至3月27日，提供民眾於18日中午12時前預約追加劑；請年滿18歲且已完整接種2劑COVID-19疫苗且滿12週的民眾，於平台開放時間內完成預約。

若未能於COVID-19公費疫苗預約平台開放期間內完成預約，台南市亦開設提供1、2劑及追加劑接種的場次，歡迎市民運用台南打疫苗系統查詢及預約：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

統計至3月16日，台南市第1劑COVID-19疫苗涵蓋率81.6％、第2劑75.6％、基礎加強劑1.1％、追加劑43.4％。