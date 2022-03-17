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攜手痞客邦再度打造台南新潮玩法　「潮Way台南」開放部落客投稿

▲台南市觀光旅遊局再度與全台最大部落格平台痞客邦攜手合作，打造「潮Way台南」觀光品牌，歡迎大大小小部落客踴躍參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀光旅遊局再度與全台最大部落格平台痞客邦攜手合作，打造「潮Way台南」觀光品牌，歡迎大大小小部落客踴躍參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為持續吸引遊客到訪台南，今年台南市觀光旅遊局再度與全台最大部落格平台痞客邦攜手合作，打造「潮Way台南」觀光品牌，將從美食、旅遊、住宿三大面向進行推廣，為期3個月，歡迎大大小小部落客踴躍參與。

台南市長黃偉哲表示，因應現今數位搜尋趨勢，超過8成遊客，在出遊前會上網搜尋各式行程安排、美食推薦、景點住宿等攻略圖文，這次市府觀旅局與痞客邦合作設置「潮Way台南」專區，透過各位部落客撰寫更即時、更詳盡的台南圖文攻略，帶給每一位遊客們更便利的行程規劃。

本次活動為鼓勵民眾實際前來台南觀光、分享遊記，「潮Way台南」策劃「達人帶路」及「線上投稿」活動，並提供豐富的獎項名額。經由審查符合投稿規範者，即可獲得週週抽、月月抽、台南旅遊商品加碼抽的抽獎資格，以及「金鑽文賞」評選資格，就有機會獲得萬元活動獎勵金！另外，除了以上抽獎＆評選資格外，文章審查通過者投稿文章將匯集到「潮Way台南」專區，提升文章曝光度，部落客們還可獲得由台南市觀光旅遊局及痞客邦共同認證頒發的「2022 潮Way台南」部落格側欄徽章！

▲台南市觀光旅遊局再度與全台最大部落格平台痞客邦攜手合作，打造「潮Way台南」觀光品牌，歡迎大大小小部落客踴躍參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「潮Way台南」專區即日起於痞客邦站內開設，由市長及知名野外冒險YouTuber─「Celine and Cynthia - 不只是旅行」合作影片揭開序幕，透過影片呈現台南兩天一夜的野外冒險新潮玩法，路線橫跨台南左鎮、南化、白河、官田、東山等地區，帶領遊客一覽大台南地區的山林、湖景秘境之美。也希望透過示範給予靈感，拋磚引玉鼓勵更多人投稿分享私房的台南全新玩法、在地的巷口美食或最值得推薦的住宿體驗。

全台最大部落客網站痞客邦表示，站內文章含有詳盡旅遊資訊，也成為許多民眾規劃行程的指南，根據數據統計，近1年台南相關文章累積超過 1300 萬瀏覽量，顯示具有相當旅遊熱度。進一步分析讀者的瀏覽行為，除了「台南美食」是長年熱搜關鍵字，「親子旅遊」、「私房景點」、「景觀餐廳」、「台南民宿」也都躍上熱搜關鍵字。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，台南相當重視部落客們的線上推廣，不斷舉辦線上活動，例如：今年2月底已截止投稿的「台南牽手創作祭」，目前已進入最終評審階段。為延續部落客們的創作熱情，台南市政府觀光旅遊局和痞客邦再度攜手共同打造「潮 Way 台南」觀光品牌，持續累積台南旅遊多元題材，「潮Way台南」有獎徵文於3月17日正式開跑，活動為期12週，總計超過上百個獎項名額，歡迎各界踴躍投稿，快來分享你的私房景點及巷口美食吧！

「潮Way台南」活動辦法及徵稿頁面
https://topic.events.pixnet.net/reward/506
市長及「Celine and Cynthia - 不只是旅行」環台南Outdoor玩法
https://youtu.be/H_WVExN9Yy0

►內衣也有膠原蛋白！

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