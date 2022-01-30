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社會 社會焦點 保障人權

他因學歷被女友父母要求分手　上網討拍反被罵：傻！XX才是重點

▲▼念書。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子認為自己因為學歷被女友的父母嫌棄，但網友點出其他重點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名男子發文抱怨，「沒有想過，有一天我會因為只有高職畢業結果被對方的父母打槍，我都36歲了欸你也幫幫忙，有工作就不錯了一張畢業證書可以幹嘛啦，不要笑死人了！他們居然說我不上進，還叫我們要分手，有理嗎？」引起網友熱議題，有人說，「上進心比學歷重要」，還有網友點出，其實「XX」才是重點。

原PO透過發文討拍，反被網友罵，「『有工作就不錯了』…看得出來有的物質很匱乏，連思想也貧窮，那就內外真窮」、「也許不是學歷問題，就算是好了，不懂的擅用說話的藝術，不管是否學歷問題，第一印象對方長輩只會覺得你沒禮貌，當然被逼分手」。

網友更犀利指出，其實女方父母的重點考量是財力，「傻了啊！這問題的答案其實是看你的『財力』好嗎！如果你高職畢但家裡有錢有房產跟事業準備讓你繼承，或者是你憑自己能力開公司而且做得有聲有色，那學歷算個屁？如果你高職畢家境一般又從事勞力性或服務業或中低階白領，那你真的該有上進心」。

部分網友則認為，人品跟社會適應力更重要，「我身邊一堆碩博士的朋友，在家啃老當米蟲的」但多數認為原PO的心態不對，「唸書是充實自己，不是為了別人，我很多朋友都是出了社會驚覺到自己不足又回去唸夜校或假日班啊」、「你跟對方父母嗆這種沒交集的問題幹嘛，說知道了就好。自己回家考量」。

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