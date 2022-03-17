第三劑莫德納「全劑量」抗體濃度飆最高　莊人祥：僅開放打半劑量

記者嚴云岑／台北報導

長庚醫院今（17）日公布第一份新冠疫苗追加劑接種研究成果，無論接種哪一種廠牌的疫苗當追加劑，皆可有效提升受試者體內抗體生成效果，受試者中和抗體濃度上升倍數以莫德納全量47.7倍最多，但副作用也最大。被問及民眾是否能自行選擇莫德納全劑量接種？指揮中心發言人莊人祥表示，根據ACIP建議以半劑量為主，民眾無法要求打全劑量。

林口長庚醫院自去年11起構思計畫，12月啟動收案，執行醫療照護人員施打兩劑腺病毒載體AZ疫苗（AZ+AZ）後，以mRNA疫苗（莫德納、BNT）或蛋白質次單元疫苗（高端）做第三劑追加接種之臨床試驗，進行受試者施打完第三劑一個月後免疫生成性分析與不良反應。

林口長庚副院長、計畫主持人邱政洵醫師指出，此研究共招募340人，隨機分派接受莫德納全劑量、莫德納半劑量、BNT或高端疫苗接種為第三劑追加劑，排除2位不符收案條件者進行分析，發現在施打完第三劑後的第28天，受試者中和抗體濃度均有提升，上升倍數以莫德納全量47.7倍最多，莫德納半量39.8倍次之，BNT也有32.2倍，高端最低，但仍增加12.7倍。以抗體增加的幅度來看，mRNA疫苗仍優於蛋白質次單元疫苗；T細胞免疫反應則是在不同疫苗追加劑之間並沒有明顯差異。

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邱政洵表示，從實驗結果可知，民眾在接種完第二劑抗體4~5個月後，中和抗體濃度都已所剩無幾，建議民眾應在接種完前兩劑疫苗後，都應在間隔3~6個月接種第三劑，以提升疫苗對人體的保護力，預防新冠病毒變異株感染。