運動追焦、夜景更強　小米12攝影新功能實測

▲小米12實拍。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

小米今日對國際用戶發布全新的小米12系列，此次共推出兩種機型，包含小米12 Pro與小米12，ETtoday也搶先取得實機實測，此次小米12系列主要在攝影功能上有所進步，尤其在動態攝影方面，可以讓運動時的人物也能拍得清楚。

▲小米12外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

規格

在硬體規格上，小米12採用高通S系列Gen 1 5G晶片，配備6.28吋AMOLED螢幕，最高120Hz螢幕更新綠，具備4500mAh大電量，也支援67W有線快充、50W無線快充，有線快充僅需要39分鐘就能從0％充滿電。

而小米12 Pro也採用高通S系列Gen 1 5G晶片，配備6.73吋WQHD+螢幕，最高120Hz螢幕更新綠，具備4600mAh大電量，最高120W快速充電、50W無線快充。

▲小米12後置鏡頭實拍。（圖／記者陳俐穎攝）

相機實測

這次在相機功能上也有特別的進步，內建運動追焦技術，可以在人物運動時，清晰捕捉，並且除了人以外，也能識別貓狗，並且在照相與錄影都能使用。

▲小米12運動追焦功能。（圖／記者陳俐穎攝）

而此次拍攝遊艇衝浪運動員，可以從照片中看出，雖然人物一直在移動，但動作與一旁的水花都拍攝的十分清楚。使用方法只要在相機介面出現對焦白色框，而後點擊2下，出現黃色框時就已經鎖定拍攝主體，且就算鏡頭離開三秒，也能再次抓取移動的目標，避免一些「手滑」的狀況。

除了運動追焦之外，在夜景功能上也有所突破，相機會自動偵測環境光源，自動啟動夜景模式，僅需等待3秒內就可以捕捉夜間美景。

▲小米12夜間光源拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）

▲小米12系列規格表。（圖／記者陳俐穎製）