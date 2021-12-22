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小米12系列12／28登場　3款新機規格配置曝！標準版2k螢幕沒了

▲▼ 。（圖／翻攝自快科技）

▲小米12、12Pro。（圖／翻攝自快科技）

記者崔子柔／綜合報導

小米昨日宣布，將在12月28日召開新品發表會，推出高通驍龍8平台旗艦機，並直接公佈2款新機的外型，可見今年採小大小螢幕雙旗艦的策略。

根據快科技報導，之前的消息顯示，小米12系列有3款機型，分別為小米12X、小米12、小米12Pro，而昨日公佈的是小米12、小米12Pro，小米12X則尚未亮相。

目前官網沒有透露更多的相關配置，不過有網友將3款新機的詳細資訊曝光，可供大家參考。

小米12X為本次入門機型，代號l3a，正面搭載6.3吋中置單孔微曲面螢幕，解析度為1080P，支援自我調整高刷，核心搭載驍龍870處理器，支持67W有線快充，後置鏡頭有5000萬像素，超大底光學防手震主鏡頭+超廣角+微距3鏡頭組合。

▲▼ 。（圖／翻攝自快科技）

▲小米12渲染圖。（圖／翻攝自快科技）

小米12為小螢幕旗艦機型，代號l3，正面搭載6.3吋單孔微曲面螢幕，解析度1080P，支援自我調整高刷，核心搭載驍龍8晶片，內置4500mAh電池+67W有線快充，後置鏡頭有5000萬像素，1/1.3吋訂製超大底光學防手震主鏡頭+超廣角+微距3鏡頭組合。

小米12Pro則是頂配規格，代號l2，正面搭載6.5吋左右中置單孔微曲面，支持2k自我調整高刷，核心搭載驍龍8晶片，內置4700mAh電池+120W有線快充，影像則在之前基礎上加入潛望式長焦鏡頭。

不少網友認為，小米12標準版的螢幕配置比先前降級，不免感到失望。不過因為手機的尺寸變小，所以2k螢幕可能會帶來太大負擔，才取捨做更換。

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