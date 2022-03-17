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4月兵役該延長？　吳怡農：訓練內容精進後役期長短非問題

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對台灣4個月兵役是否延長或提升訓練等議題，民進黨台北市黨部主委吳怡農17日表示，重點在於改革軍事訓練的方式，讓所有接受過訓練的人，無論被國防部教召、動員、或在自己的社區，都有能力自助助人、抵抗入侵，他相信訓練內容精進之後，役期的長短根本不會是問題。

吳怡農說，台灣人早已了解到自我防衛的重要性，去年8月針對台北市民的電話民調可以看到，如果改善訓練內容，有七成台北市民支持半年到一年的義務役，六成支持男女共同參與，民眾對於保家衛國早就產生堅定的共識，跨越黨派、年齡，與性別。

吳怡農認為，重點在於改革軍事訓練的方式，讓所有接受過訓練的人，無論被國防部教召、動員、或在自己的社區，都有能力自助助人、抵抗入侵。

「短短的幾個月能學到什麼？」吳怡農舉美國海軍陸戰隊為例，他們在去年開始嘗試新的訓練內容，在十三週的新兵訓後，規劃了十四週的實驗性步兵訓練課程 (Infantry Marine Course)，有非常具體的科目與目標。

首先，吳怡農表示，第一個階段是基本技能的學習：戰場上的外傷處置、通訊裝置的使用、槍械與反裝甲武器的大量操作、移動與射擊的技巧、野外生存、追蹤 (tracking) 與反追蹤、日間與夜間監視等。

接著，吳怡農說，第二和第三個階段，則是綜合基本訓練的單兵技能、進行小組演習。在沒有腳本的情形下，讓各組根據戰場情況擬定策略、對戰，把學習到的原理應用到實際對戰中。

吳怡農指出，陸戰隊教官 A.J. Pasciuti說，「海軍陸戰隊要求士兵學會問『為什麼？』，不是為了挑戰權威，而是為了獲得足夠的背景資訊，讓他們能夠在多變的戰場情形中思考、判斷，並且完成任務。」

吳怡農表示，即使是美國精銳的部隊，都不斷在思考未來將會遭遇怎樣的戰場、士兵們應該具備什麼樣的能力，並且隨之調整相應的訓練科目。他認為，在台灣，無論是軍事訓練役或教召，訓練目標需要明確、方式需要更新，讓內容更實用、更貼近戰場的需求不需要模仿美軍，但需要學習與進步。

吳怡農強調，人民有保衛家園的決心、也花費時間參與國防，國家應該給予精實的訓練，讓服完兵役的人清楚知道自己如何為台灣的安全做出貢獻，他相信訓練內容精進之後，役期的長短根本不會是問題。

▼史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

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