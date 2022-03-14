PTT支持「恢復一年兵」聲量高　他納悶原因！鄉民點破1關鍵心態

▲台灣兵役制度近來備受討論。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，引起國內討論兵役制度，除拋出「4個月軍事訓練役」役期延長的討論，也有不少鄉民支持台灣兵役恢復成一年，對此就有網友滿是問號，認為若是一年強度和現在一樣，滿浪費時間的，不解支持恢復一年兵的原因為何，而其他網友們見此都紛紛點出關鍵因素。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「為什麼八卦那麼支持兵役恢復一年」為題發文表示，「我因為氣胸因此免役，最近恢復一年兵的聲量開始被吵起來，但我個人覺得恢復一年，如果訓練內容沒有加強，倒不如維持四個月就好，雖然個人沒當兵，但聽朋友們還有長輩說現在都是草莓兵。」

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原PO認為，如果恢復一年兵役的訓練強度和現在一樣，實在滿浪費時間的，不解為什麼PTT的八卦板還那麼支持恢復一年兵。

文章一出，網友們紛紛點出問題關鍵，「除役了啊！」「反正我退了」、「因為『不能比我爽』的心態」、「你爽不能比我更爽的一個概念」、「因為都老人居多都當過了」、「我慘你也要慘，老人的怨念」、「因為PTT都老人，至少當過1年，當然支持」、「因為都當完了」。

▲鄉民們點破支持恢復一年兵役的原因。（圖／翻攝自PTT）