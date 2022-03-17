員工旅遊「用自己特休假去」　她質疑變相扣薪！過來人曝更慘經歷

▲員工旅遊是很多公司會提出的一項福利。（示意圖／達志影像）

記者黃品臻／綜合報導

很多公司會定期舉辦員工旅遊，當作員工福利之一。不過有網友質疑，明明是給員工的福利，為何不能讓員工自行選擇，還強迫參加，即使費用全額補貼，仍然要求員工必須以特休假或請事假的方式參加，奇怪的遊戲規則讓她覺得超不合理。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「公司辦的活動員工非得參加不可嗎？公司辦的活動不就是給員工的福利嗎？那不是員工自由參加嗎？為什麼要強迫員工餐與呢？而且參與還要自己出錢……。」

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原PO以員工旅遊為例指出，大部分公司都有制度，有年資就有補貼，甚至可以全額補貼，但員工因為行程不喜歡、不想被扣薪或其他因素不想參加卻不行，且有些公司雖然已全額支出旅遊費用，卻要求員工要用自己的特休假或請事假。詭異的制度讓原PO氣憤地寫道，「這樣不就一樣扣薪水了嗎？所以（我）覺得如果硬要員工參與，請給足福利，不要給那種一半的，還強迫員工一定要參與，個人覺得這只是變相的扣薪水而已，根本不是福利。」

▲原PO不解，為何有些公司員工旅遊強制參加，員工還得用自己的特休假或請事假。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出釣出不少過來人留言分享自己遇過的慘痛經驗，「我還遇過員工旅遊要自己開車的，油錢還是車上的人一起分擔，公司只出門票錢跟餐費」、「尾牙還要員工出錢和表演呢」、「最怕的是...員工旅遊搞得跟教育訓練然後還教你出錢」、「小一點的公司比較容易這樣，不參加會被說不合群，參加行程不喜歡還要自己開車自己出油錢，還要拿特休卡出來補」。

另外也有網友給原PO提出建言，「建議問問勞工局喔」、「通常是不參加就上班，但是有的公司要求團隊精神的，這種妳覺得不OK的盡快換工作，有一就有二，不用勉強自己，也沒有辦法改變團體」。

事實上，針對「公司主辦員工旅遊，旅遊日為一般上班日，是否當日不支薪？」台北市勞動局官網上說明，員工旅遊若屬強制參加性質，且旅遊日為一般上班日，則公司應照給工資，若公司強制參與又隨意扣薪，雇主可能就會違反勞基法第22條第2項「工資應全額直接給付勞工」的規定；只有當員工旅遊不同於一般勞務給付情況下，工資給與可由勞雇雙方另行議定。

而「員工旅遊是否需用自己的特休假參加？」勞基法第38條第2項規定，特休假應由勞工自行安排，故公司不可強制規定員工要用特休假參與員工旅遊。