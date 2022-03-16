「自備鍋子買湯」女店員裝滿遭老闆娘罵　暖客1招化解

記者黃翊婷／綜合報導

環保署推出為期一週「綠點會員自備環保杯，免費兌換指定飲品」活動，1天3000杯火速換光，掀起各界熱議。不過，同樣是自備容器，一名網友15日在臉書PO文表示，他自備鍋子去買養生湯，卻害女店員被老闆娘罵，說是份量裝太多，最後自願多付錢才化解危機，場面超級尷尬。

▲原PO自備鍋子去買養生湯。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，14日晚上自備鍋子去買一碗65元的養生湯，老闆娘看見女店員裝太多湯，竟然當場一直碎碎念，像是「妳裝這麼多給他喔」、「妳裝太多了」、「妳會不會裝啊」等等，接著老闆娘就對他說，「下次來沒這麼多了」。

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原PO說，當下他馬上回答，「沒關係，看這份量多了多少，多出來的錢照算」，也希望老闆娘不要因為這樣一直責備女店員，反而失了和氣，「這位店員在這裡謝謝妳，不好意思害妳被念了，不知道妳有沒有機會看到？」

文章公開之後，引發網友正反意見討論，大多數人都覺得老闆娘不會做人，並留言表示，「像這樣我以後也不會去光顧了，深怕又害到人」、「同時得罪員工跟客人」、「做生意就不要怕客人吃」、「上次我自備杯子去買飲料，女店員幫我裝滿，結果立刻被後面戴帽子的罵，我在旁邊看超尷尬」、「我懂，兩週前去燒臘店，新來的店員給我5塊肉，老闆娘結帳時隔空大罵三杯雞飯是4塊肉，我站在那裡很尷尬」。

但也有另一派網友緩頰道，老闆娘或許不是想要省料，而是怕其他客人覺得不公平，「我覺得老闆娘是對的，這是原則問題，因為有些客人確實會因為這次給他多一點，下次來沒給到那麼多就跟店員吵，老闆娘的問題是不要在客人面前念員工」。