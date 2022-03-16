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小學裝飲水機！恐龍爸媽要求「砍掉2功能」　網友全看傻

許多校園都有飲水機。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲許多校園都有飲水機。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖文／CTWANT

校園都設有飲水機，而飲水機提供冰水、溫水及熱水，卻有家長認為冰水不健康，要求取消冰水功能。更扯的是，因為有學生不小心碰到熱水，家長還要求把熱水溫度調低，消息一出掀起熱議。

一名網友在臉書《爆怨公社》社團抱怨遇到的小學家長，學校安裝新的飲水機供學生使用，有冰水、溫水和熱水功能，但有家長看到冰水就哀哀叫，要求學校將冰水取消。不僅如此，由於熱水有安全鈕，一定要先按解鎖，熱水才會出來，「有小鬼解鎖碰熱水向家長哭訴，結果又要求把熱水溫度調降」，諸多不合理要求讓他傻眼，狠嗆：「要不要乾脆立法，凡未成年學子的學校一律只能提供35℃溫水？」

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小學安裝飲水機　恐龍家長提「2超扯要求」網氣炸：請自備水

▲有學生被熱水燙傷，結果家長要求將熱水溫度調低。（示意圖／翻攝自pexels）

貼文曝光後，網友紛紛留言砲轟，「這就是怪獸家長」、「這種家長也欠教育，不會教」、「叫那個家長自己生一台飲水機出來」、「我會請那位家長，請他的小孩自備水！台灣的飲水機無法滿足你」、「不教育自己小孩，怪東怪西，這身教真好呀」、「腦殘家長一堆～不會教育只會禁止，要你們幹嘛？」

另外，也有許多家長發表意見，「我不介意我的小孩喝冰水可以要求開啟冰水功能嗎」、「又不是要泡麵，搞熱水幹什麼，溫水跟常溫水就可以」、「冰水超讚的，抱怨什麼」、「一般小學學生不會需要熱水，直接不提供就好，辦公室設有熱水的就好」。

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