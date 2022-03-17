鄭麗文嗆陳時中「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨立委鄭麗文怒嗆衛福部長陳時中，台灣因新冠疫情死了800多人，「你都不用負責了」。對此，許多網友灌爆鄭的臉書，狂刷一排「阿中部長加油」。

ICU醫師陳志金在臉書發文說，美國疫情死99萬人、馬來西亞死3.4萬人、日本死2.6萬人、韓國死1.1 萬人、新加坡死1159人、香港死4568人，全年無休，把台灣防疫做得這麼好，還要被這些人羞辱？真的替部長感到委屈、不值！

▲陳時中被鄭麗文氣到起身回話。（圖／記者湯興漢攝）

▼鄭麗文怒轟陳時中，台灣因新冠疫情死了800多人，「你都不用負責了」。（圖／記者湯興漢攝）

陳志金對鄭麗文喊話，「如果真要對疫情死去的人負責的話，應該去追究隱匿疫情的來源國吧？妳怎麼就不敢呢？」許多網友留言，「真的替部長覺得委屈」、「真的太過分了！看陳時中部長被羞辱的畫面，心裡很難過…」許多人也灌爆鄭的臉書，狂刷一排「阿中部長加油」。

立法院社福、經濟委員會聯席會議16日爆發激烈衝突，本要審查福食進口相關法案，但遭到國民黨立委杯葛。鄭麗文更嗆陳時中，「我們因疫情死了800多人，你都不用負責了，更何況吃了這個東西。」此話引發陳的不滿，起身怒斥不實指控，「麥牽拖！」

陳時中事後被問及與鄭麗文吵架一事，他無奈說，個人修養還要改進，但會議主題為食品輸入問題，鄭委員卻突然提及疫情，還說「我們不能忘記這800多條人命」，他自己聽了心很痛，也從未忘記800多條人命，但希望能看看世界、想想台灣，「我們多努力做才有這個成績，不能抹滅在防疫上努力。」

▼網友灌爆鄭麗文臉書，「阿中部長加油」。（圖／翻攝鄭麗文臉書）