婚禮不到2個月　餐廳突Call「能改晚宴或隔天？」　新娘見原因氣炸

▲婚禮倒數2個月，餐廳突告知「撞廳了！」（示意圖與新聞無關／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

隨著疫情趨緩，新人終於可步入禮堂，怎料一名準新娘抱怨，去（2021）年10月訂好宴會廳，結果近日餐廳來電告知，該宴會廳與另一對新人撞廳了，言下之意希望原PO改晚宴或是隔天午宴，讓原PO整個爆氣。文章貼出後，網友主張「仔細看一下合約有沒有這方面的規定？有的話跟他說法庭見！」

一名女網友在Dcard表示，去年10月就已訂好餐廳，眼看婚宴不到2個月，廳餐竟在上周日（13日）打來告知，與另一對新人撞廳了。餐廳專員坦承是他們的疏失，接著支支吾吾詢問原PO，「能否改成晚宴，或是隔天中午？」

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此話一出，讓原PO氣得抓狂反問，從喜帖、禮服、新秘、攝影、主持、婚攝、婚佈都已壓好檔期，賓客也都通知完了，怎可能說改就改？餐廳專員語帶愧疚解釋，另一對新人因疫情而延期，更早就先預定該宴會廳，但沒有登記到系統上，而造成撞廳的窘境。

對此，原PO崩潰直呼，當初訂金先付2萬，目前另一對新人也不願退讓，而餐廳人員似乎比較偏坦對方，接著只輕描淡寫表示，會給原PO優惠當作補償。

文章曝光後，底下網友力挺原PO硬起來，「這是違約吧，債務不履行，有損害賠償的問題，店家沒有登記到前組新人宴客時間到系統上，是他們自己內部行政疏失的問題」、「趕快把合約拿出來看清楚，雙方解約的條件跟賠償是什麼，這樣條件才有得談」、「那就婚禮延期的所有損失，由餐廳賠償」、「這哪間很誇張，籌備這麼久被捅這一刀，支持你絕不妥協」。

▲網友建議原PO捍衛權益。（圖／翻攝Dcard）

事後，原PO回應，有去看該館的另一間宴會廳，無奈場地只容得下15桌，原PO的賓客是16桌，餐廳專員竟回應，「你們可以一桌11個人」，讓原PO再度爆氣，且活動空間有限，基本上只能大家乖乖坐著吃飯，目前她與老公決定，業者因毀約需賠償，並另尋找新的宴會場地。