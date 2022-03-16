　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中一中「牽亡魂」風波　掌鏡同學發聲明了：肯定師長專業

▲中一中音樂課學生介紹牽亡魂被老師阻止，引發師生間互嗆。（圖／翻攝YouTube）

▲中一中音樂課學生介紹牽亡魂被老師阻止，引發師生間互嗆。（圖／翻攝YouTube）

記者游瓊華／台中報導

台中一中高一學生與音樂科呂姓老師日前在課堂上因報告內容出現「牽亡魂」發生激烈爭執，師生衝突的影片被PO上網後，引發各界關注。校方在14日二度召開記者會還原事情原委，老師也現身表示願因情緒問題向學生道歉。掌鏡的紀姓同學要求撤換音樂老師，今天發出聲明指出，肯定校內師⾧的教學專業，且認同呂⽼師⾧年的資歷，目前校⽅已承諾會開與不適任教師相關流程的「校園事件處理會議」，在結果出爐前不會再做回覆。

▲中一中紀姓同學（中）說，他們最簡單的訴求，就是換掉音樂老師，整件事平息落幕。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中一中紀姓同學（中）先前曾說，他們最簡單的訴求，就是換掉音樂老師，整件事平息落幕。（圖／民眾提供）

紀姓同學指出，感謝社會⼤眾對這個⼀中這個議題的關⼼，⽬前校⽅已給回應並承諾會開與不適任教師相關流程的「校園事件處理會議」，也相信校⽅會妥善處理，在結果尚未出來前，暫且不多做回覆。

紀姓同學也提到，希望外界不要誤會，我們同學都⼗分肯定校內師⾧的教學專業，且認同呂⽼師⾧年的資歷，我們沒有對任何師⾧有冒犯與玩笑的意圖（包含此次報告內容），這次是因為師⾧的情緒控管不當引發事件，期許未來能夠加強師⽣溝通，避免類似問題再次發⽣，也希望同學及⽼師能藉由這次機會共同營造更好的溝通管道與教育環境。

▲▼中一中教務主任彭佳偉作出回應，希望師生雙方能心平氣和好好溝通。（圖／校方提供）

▲中一中教務主任彭佳偉兩度召開記者會回應。（圖／校方提供）

針對此案，台中一中也於14日下午召開記者會還原當時狀況，而當時讓老師情緒失控的引爆點，則與同學念課文代替被刪除的報告有關。呂姓老師雖不認為自己有問題，但面對自己情緒失控的部分，願意在公開場合中向學生道歉。

校方初步了解事情經過，起因來自呂姓老師請學生針對課本第九單元，中國傳統樂器來介紹，每一同學介紹一種樂器，報告時間30-40分鐘，上限40分鐘，報告前大約當天早上8時45分，老師有請同學將報告上傳到音樂教室的電腦，老師在檢視時認為，這PPT檔案裡面，最後第6環節在講南北管、牽亡魂音樂，並不是第九單元介紹到的，雖要求該 環節PPT刪除。

校方表示，老師在事前跟同學們宣布報告規範內，有明確說明每組分工、頁數、要附上的音樂首數，都必須要明確界定，但因為音樂老師認為，必須要搭配目前上課進度，老師就認為這並非課本上內容，因此跟學生說應該要刪除。刪除之後這組學生本來準備了30-40分鐘的報告，但刪完後僅只剩10幾分鐘，而同學上台報告後，因為報告被刪除部分，只講了10幾分鐘，還剩下空餘時間，學生不知道怎麼辦，於是就開始念課文，念課文當下，音樂老師情緒開始無法控制，也就進入到各界看到的在網路上瘋傳的3分多鐘影片的畫面。

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
國宴主廚經典「糖心燻蛋」　全步驟教學曝光！
舊iPhone升級iOS 15.4變慢？　8機型跑分出爐
入手1年！1588萬法拉利F8 Tributo撞爛　驚人維修
烏克蘭難民營爆「輪流性侵、撿屍」：醒來下體痛爆
牙醫夫婦「380萬休旅」國道2度刁車　原因找到了
快訊／母女被爆「以死相逼」驚悚對話　大S發聲了
快訊／莊智淵、陳建安獲銅牌！　WTT大滿貫不敵日本
台中狠夫殺妻落跑　網友灌爆臉書：出來面對！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市今本土+3　婦染疫疑為舊案...女兒孫子採檢皆陰

收到AirPods Pro！她白色情人節「回請一餐」被分手　男：我不傻

被瞎妹插隊！他提醒遭嗆「凶X小」：等我男友來你慘了　結局逆轉

被加LINE投資群組！他怒做「1舉動」下場GG：無法登入了

一圖秒掉入「年齡陷阱」！時代眼淚逼哭七、八年級生：自帶音效

屏東C肝特攻隊...下鄉辦講座　號召基層全篩全治

陸新政攬台灣農業人才　陳吉仲籲有許多慘痛教訓：要特別謹慎

小叔偷竊成癮！「能變現的都遭殃」家人全知情：不要講出去　她傻眼

藍委審福食扯疫情800死　陳時中揭動怒原因「台灣防疫成績不差」

90萬青少年等打第三劑！國內BNT僅剩23萬　陳時中：在談新約

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　抓門狂叫喚不回...幸找到新家

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

桃市今本土+3　婦染疫疑為舊案...女兒孫子採檢皆陰

收到AirPods Pro！她白色情人節「回請一餐」被分手　男：我不傻

被瞎妹插隊！他提醒遭嗆「凶X小」：等我男友來你慘了　結局逆轉

被加LINE投資群組！他怒做「1舉動」下場GG：無法登入了

一圖秒掉入「年齡陷阱」！時代眼淚逼哭七、八年級生：自帶音效

屏東C肝特攻隊...下鄉辦講座　號召基層全篩全治

陸新政攬台灣農業人才　陳吉仲籲有許多慘痛教訓：要特別謹慎

小叔偷竊成癮！「能變現的都遭殃」家人全知情：不要講出去　她傻眼

藍委審福食扯疫情800死　陳時中揭動怒原因「台灣防疫成績不差」

90萬青少年等打第三劑！國內BNT僅剩23萬　陳時中：在談新約

櫃買市場業績發表會改為線上直播　3月底起連推8場

中信「黑豹」阿巴西表演賽秀暴扣　特攻交手東泰高中推廣反毒

市民心聲黃偉哲回應了 大台南會展中心壓力測試演唱會將戶外同步轉播

鼻腔黏膜長期發炎產生息肉導致鼻塞　無線射頻手術有效治癒

誤判情勢！大直國宅屋主脫手一窩瘋　他認賠370萬出場

基輔12層公寓遭俄「飛彈空襲」　家園炸毀慘照曝！逾35居民狂逃

變電所到2029年才能供電！柯文哲向台電提3要求　再酸蔡政府缺電定義

內政部怨特赦大彎北「代金」太低　柯文哲：不然花敬群直說多少錢

日本加重制裁！擬取消俄羅斯「最惠國待遇」　關稅大漲

家樂福2萬坪物流中心大火57hrs！最新空拍畫面曝　屋頂燒穿冒白煙

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

生活熱門新聞

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

春雷要響了！明午後變天　下波冷空氣更強

誰是YouTuber界清流？　網友一致狂推她

她哺乳！公公衝出來看　婆婆怒扯髮罵不要臉

15：21突收到國家警報！桃竹網友「見內容傻眼」

快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上

快訊／國家警報響！08：34規模4.7地震　最大震度3級

台灣「最美波蘭牙醫」曝光　她揭來台故事

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

「高雄地陪12大景點」釣出台南人：覺得受屈辱

中火卯起來燒「發電量狂飆97%」！中南部人崩潰

一隻鳥害停電！他挖「台電6年前神文」鳥變笨了

審福食扯疫情　陳時中起身槓藍委：麥牽拖

更多熱門

相關新聞

中一中師暴走被罵翻　名嘴「學生得理不饒人」揭重點

中一中師暴走被罵翻　名嘴「學生得理不饒人」揭重點

台中一中高一學生與音樂科呂姓老師日前在課堂上因報告內容發生激烈爭執，師生衝突的影片被PO上網後，引發各界關注。資深媒體人狄志為15日在社群分享對於中一中事件的看法，直言老師EQ確實出問題，但學生也得理不饒人，認為雙方應該都需要道歉與互相尊重，引來許多網友表示同感。

勸架不成一拳打死遊民　男遭判7年2月

勸架不成一拳打死遊民　男遭判7年2月

亂爆「白雲梗圖」被打臉　王浩宇再開新戰場

亂爆「白雲梗圖」被打臉　王浩宇再開新戰場

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

林森北男子胸口中刀　找人求救後倒地命危

林森北男子胸口中刀　找人求救後倒地命危

關鍵字：

中一中衝突牽亡魂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／謝和弦宣布：我要當爸爸了　莉婭喜喊「是2條線」！

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大S「再婚後首露面」近照瘋傳！回春美貌超驚人

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

謝和弦爆「哭求復合Keanna」！通話全錄音

大S母女「以死相逼」驚悚對話爆出！再婚當天激烈衝突

庹宗華極祕再婚！　外籍老婆正臉曝光

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

中低收入戶將加發生活補助！

春雷要響了！明午後變天　下波冷空氣更強

大S婆婆「對新媳婦真實反應曝光」！

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面