中一中「牽亡魂」風波　掌鏡同學發聲明了：肯定師長專業

▲中一中音樂課學生介紹牽亡魂被老師阻止，引發師生間互嗆。（圖／翻攝YouTube）



記者游瓊華／台中報導

台中一中高一學生與音樂科呂姓老師日前在課堂上因報告內容出現「牽亡魂」發生激烈爭執，師生衝突的影片被PO上網後，引發各界關注。校方在14日二度召開記者會還原事情原委，老師也現身表示願因情緒問題向學生道歉。掌鏡的紀姓同學要求撤換音樂老師，今天發出聲明指出，肯定校內師⾧的教學專業，且認同呂⽼師⾧年的資歷，目前校⽅已承諾會開與不適任教師相關流程的「校園事件處理會議」，在結果出爐前不會再做回覆。

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▲中一中紀姓同學（中）先前曾說，他們最簡單的訴求，就是換掉音樂老師，整件事平息落幕。（圖／民眾提供）



紀姓同學指出，感謝社會⼤眾對這個⼀中這個議題的關⼼，⽬前校⽅已給回應並承諾會開與不適任教師相關流程的「校園事件處理會議」，也相信校⽅會妥善處理，在結果尚未出來前，暫且不多做回覆。

紀姓同學也提到，希望外界不要誤會，我們同學都⼗分肯定校內師⾧的教學專業，且認同呂⽼師⾧年的資歷，我們沒有對任何師⾧有冒犯與玩笑的意圖（包含此次報告內容），這次是因為師⾧的情緒控管不當引發事件，期許未來能夠加強師⽣溝通，避免類似問題再次發⽣，也希望同學及⽼師能藉由這次機會共同營造更好的溝通管道與教育環境。

▲中一中教務主任彭佳偉兩度召開記者會回應。（圖／校方提供）



針對此案，台中一中也於14日下午召開記者會還原當時狀況，而當時讓老師情緒失控的引爆點，則與同學念課文代替被刪除的報告有關。呂姓老師雖不認為自己有問題，但面對自己情緒失控的部分，願意在公開場合中向學生道歉。

校方初步了解事情經過，起因來自呂姓老師請學生針對課本第九單元，中國傳統樂器來介紹，每一同學介紹一種樂器，報告時間30-40分鐘，上限40分鐘，報告前大約當天早上8時45分，老師有請同學將報告上傳到音樂教室的電腦，老師在檢視時認為，這PPT檔案裡面，最後第6環節在講南北管、牽亡魂音樂，並不是第九單元介紹到的，雖要求該 環節PPT刪除。

校方表示，老師在事前跟同學們宣布報告規範內，有明確說明每組分工、頁數、要附上的音樂首數，都必須要明確界定，但因為音樂老師認為，必須要搭配目前上課進度，老師就認為這並非課本上內容，因此跟學生說應該要刪除。刪除之後這組學生本來準備了30-40分鐘的報告，但刪完後僅只剩10幾分鐘，而同學上台報告後，因為報告被刪除部分，只講了10幾分鐘，還剩下空餘時間，學生不知道怎麼辦，於是就開始念課文，念課文當下，音樂老師情緒開始無法控制，也就進入到各界看到的在網路上瘋傳的3分多鐘影片的畫面。