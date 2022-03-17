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吉林封省！4歲妹喉炎「醫院空等PCR」未獲救治　2hrs後心臟驟停亡

▲▼吉林4歲女童喪命。（圖／正觀新聞）

▲小婉君（化名）生前照片。（圖／正觀新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年年初大陸西安在封城期間，8個月孕婦被拒入院而流產的悲劇在當時引發熱議，如今吉林一名4歲女童也因要等PCR檢測結果，導致沒有及時獲得救治而發病身亡。

▼ 西安一名孕婦因核酸問題無法入院，最後大出血、8個月嬰兒流產。（圖／翻攝自秒拍）

據《正觀新聞》報導，吉林4歲女童小婉君（化名）3月11日當天，因急性喉炎於長春市農安縣人民醫院就醫，期間根據要求做了核酸檢測。

然而從下午2時21分到科室就診，到下午4時40分家長發現小婉君情況不對向醫生求救，這2個多小時期間，他們根據醫護人員的指示，在五官科、發熱門診、過渡病房等幾個地點來回移動，卻始終沒有得到確實的救治。

當天下午4時50分，經搶救醫生宣佈小婉君已無生命體徵，「經會診後，患者已臨床死亡」。在家屬要求下，醫生繼續搶救，下午5時46分醫生宣佈小婉君臨床死亡。

▲▼吉林4歲女童喪命。（圖／正觀新聞）

▲死亡診斷書。（圖／正觀新聞）

據《健康界》報導，醫院出具的死亡醫學證明（推斷）書上顯示，小婉君的直接死亡原因為「呼吸、心跳驟停」，引起疾病為「急性喉炎」。

農安縣人民醫院副院長王雪東14日表示，在看過患兒診療的監視器畫面後，認為整個接診過程的時間的確過長。同時，他也誠懇表示醫院跟患兒家屬提出了兩個解決方案，一個是通過醫調委雙方進行調解，如果醫院的工作存在疏漏，願意承擔賠償責任；另一個是走法律途徑，就是家屬到法院去起訴醫院。

針對事件進展，小婉君家屬16日下午透露，「院方對於此事很重視，給予了相關醫生護士最嚴格的處置，相應的處理也很合理、很公道，我們家屬也認可了。」目前，雙方已和解。

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