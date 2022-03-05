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退休師開文具店吸引學童上門　店內噁伸狼爪摸臀下場曝

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國小女童到退休教師開的文具店購物，竟遭狼爪撫摸臀部，造成身心嚴重受創。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名葉姓男教師退休後在新北市開了一間文具店兼早餐店，卻被多名女童指控趁機撫摸臀部，造成受害學童出現嚴重的心理創傷，家長得知報警提告後，警方認為葉的行為構成性騷擾，葉男打行政訴訟時，以自己雙眼白內障及高度近視，雙眼裸視僅餘0.05之視力，不可能精準摸到女童等為由提出抗辯，最高行政法院認為理由跟性騷擾與否無關，駁回葉男上訴，全案定讞。

判決指出，2017年某日早上，就讀國小4年級的女童到退休教師葉男所經營的文具店消費，趁女童在選購的時候葉男趁隙摸了她臀部一把，女童受到侵犯後出現害怕反應，輔導老師發現異狀後詢問女童，她因驚嚇過度還說「因為怕做錯事，所以不敢談這個問題。」後來老師表示「要把壞人抓出來，是壞人的錯。」女童才說出實情。

輔導老師想起學校通知，有其他家長看到文具店老闆性騷擾學生，該名家長沒當場糾正老闆，而是寫了匿名信給學校提醒；而詢問後也有另一名同學去那邊吃早餐，結果也遭到老闆騷擾。女童媽媽得知後心疼女兒遭遇，更氣憤向警方報案提告。

葉男聲稱，當天女童在店裡挑選糖果，還跟其太太結完帳後才離去，如果受到騷擾應不會有這些舉動；且表示自己罹患黃斑部病變、雙眼白內障及高度近視，雙眼裸視僅餘0.05之視力，矯正後視力亦無法回復正常，根本無法精準地摸到女童；又慣用手為右手，不可能像女童說的用左手觸摸，且女童當時背著背包，在書包阻隔之下不被旁人發現偷摸臀部並非易事；當時其太太都在店內，自己不可能這麼大膽做出這種事等語。

台北高等行政法院審後認為葉男的解釋之詞有諸多漏洞，也與是否性騷擾無絕對關聯，又有多名家長學童指證，女童案發後也出現跟以往不同的舉止反應，可見是受到外力的干擾，認為葉男性騷擾罪成立；葉男再以同樣理由提出行政訴訟後，最高行政法院看法仍相同，葉男之詞不足以打擊女童申訴的可信度，駁回其上訴，全案定讞。

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