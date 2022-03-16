運將尿急搶右轉　阿兵哥飆罵三字經挨告！檢座一句話落幕了

▲計程車運將尿急趕著轉彎去加油站找廁所，因此被鄰車乘客咒罵，怒告公然侮辱。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓計程車駕駛開車到東區時，因急著上廁所，搶到路口等著要右轉去找加油站，害得一旁自小客車駕駛被嚇到急煞，副駕駛座上的王姓男子氣得飆罵三字經，聲音大到林姓運將隔車窗都聽到，怒告王男公然侮辱，原本雙方堅不退讓，檢察官只好提醒日後注意行車安全，王男突然態度軟化，當庭道歉拿出3000元賠償，林姓運將只收1500元就同意和解撤告。

這起行車糾紛發生在2021年12月間，當時在新竹當兵的王姓男子休假，坐同袍的車子到台北東區玩，同袍在忠孝東路與復興南路口暫停，等著前方行人通過斑馬線，王男則在副駕駛座上玩手機。

此時排在幾輛車之後的林姓運將因為尿急，趕著要右轉到復興北路上的加油站上廁所，因此把計程車車頭打偏離開等候車隊，從旁邊竄出，王男的同袍被突然冒出的計程車嚇到煞車，王男則因車輛瞬間停頓，手機撞上前方置物箱，放聲大罵三字經。

當時林姓運將母親剛過世就被問候，心裡不是滋味，拿出行車紀錄器清楚錄下王男咒罵的聲音，控告王男涉嫌公然侮辱，王男則辯稱，自己一時情緒發洩，並非針對林姓運將，雙方堅持不下。

檢察官提醒王男，台北鬧區人車較多，容易有突發狀況，不論開車或坐車都要小心，王男突然表示，如果造成對方不愉快，願意道歉，當場向林姓運將90度鞠躬，還拿出身上3000元現金希望當作賠償，林姓運將則回應善意，意思意思拿了1500元當和解金，並撤回告訴，台北地檢署16日處分不起訴王男。