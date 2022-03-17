升級iOS 15.4「LINE突掛掉」正妹哭暈！　手機行：維修30年沒遇過

▲iPhone 11 Pro Max更新後傳災情。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 11 Pro Max更新iOS後傳災情！一名女網友表示，手機更新iOS15.3.1之後LINE就掛掉了，之後更新15.4也一樣，所有能試過的方式都用過了，但仍救不回來，LINE推給蘋果的更新，蘋果客服則推給LINE的版本，手機行的老闆也很納悶，維修30幾年第一次遇到這種狀況，貼文一出引起網友討論。

女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，「以下單純是個案」，日前將i11 Pro Max更新到iOS15.3.1，怎料LINE竟然無法使用，她嘗試許多種方法，不管是重製原廠設定，或是刪掉重新下載都無法使用，「投訴LINE的客服它推給蘋果的更新，蘋果又推給LINE的版本」，即便更新到15.4也還是一樣的狀況。

就連手機行的老闆也驚呼，試了10幾次都修不好，「維修了二、三十年的手機行，也是第一次碰到這個狀況」，經過測試手機本身沒有問題，只是更新之後LINE不能用，老闆也好心借她一支14版本的iPhone，「看來我想要我原本的手機就只能再等半年後他更新看能不能救回來了，更新是要承擔風險的」。

貼文一出，部分網友更新後也遇到問題，「我12是更新15.3就死機了」、「我更新完15.3.1手機玩手遊一下變超燙欸」、「我是LINE通話，畫面無法喚醒」、「我的也更新完，LINE的通知都沒聲音了」。

不過，多數網友不管是更新iOS15.3.1或是iOS15.4都能「正常運作」，「15.4很讚，目前沒問題，戴口罩秒解鎖讚」、「我13昨天剛更新好，版本是15.4，使用一切正常」、「13pro max及12pro max沒這個狀況」、「I8+，15.3.1正常運作中」、「真的是遇到機王」、「我做手機維修，目前沒遇到這個狀況」。

▼原PO更新後LINE無法打開。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）