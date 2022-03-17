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iPhone口罩解鎖超掉漆？　果粉曝角度「3步驟」：100%成功率

▲▼口罩解鎖,Face ID,iPhone,iOS（圖／記者劉維榛攝）

▲實測口罩解鎖，成功率也滿分！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

果粉引頸期盼的「口罩解鎖」，只適用iPhone 12、13系列機款。對此，有網友頻頻實測該功能，卻直言很掉漆，比手錶解鎖率還低，好不容易成功了，解鎖角度又超級怪，只好求助其他果粉使用狀況。文章貼出後，神人教學角度3步驟，成功率幾乎100%。

一名網友在論壇《mobile01》表示，本身使用iPhone 12系列，好奇把iOS更新至15.4要測試超神的「口罩Face ID解鎖」功能，結果試了老半天，比手錶解鎖還來得低，「即使成功了那個角度也非常奇怪」，因此讓他好奇拋問，「有什麼方法可以解決呢？」

文章貼出後，一票果粉紛紛回報實測，「每次都成功耶，只是有時候會叫我眼睛往下看」、「12Pro解鎖跟無口罩一樣順暢，有趣的是在設定口罩Face ID時，反而是叫你脫下口罩掃描，而不是戴著口罩掃描」、「成功率100趴，我是iPhone 13」、「iPhone13更新後測試，目前100%成功率，也試過電子支付或銀行的行動APP，以及股票的APP，都能解鎖」、「大概85%，早上更新完 20次有3次失敗，不過有越來越順開的感覺」。

事實上，「口罩Face ID」解鎖角度與距離很關鍵，內行教學「13Pro Max 100%，跟先前一樣只要是手機跟臉是直向平行都能解，手機放橫一樣不行」、「知道大概的最佳辨識角度跟距離，幾乎都能成功解鎖，連戴著口罩加上戴眼鏡、安全帽都能成功辨識解鎖」、「iPhone12Mini，拿太近會感應不到，距離對馬上解鎖」。

▲▼口罩解鎖,Face ID,iPhone,iOS（圖／記者劉維榛攝）

▲口罩解鎖有特定角度！（圖／記者劉維榛攝）

果粉們若口罩解鎖狂失敗，千萬別氣餒，跟著正確角度三撇步多試幾遍，快來試試：

►拿起iPhone，保持在脖子位置

►像滑手機的角度，臉部與手機「呈現30度至45度」

►雙眼直視螢幕

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口罩解鎖Face IDiPhoneiOS

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