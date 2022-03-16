澤倫斯基演說提及「珍珠港與911」：邪惡曾試圖將你的領土變戰場

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）16日向美國國會進行視訊演說，演說內容除了提及設立禁航區等實質事項之外，還提到美國最痛的「珍珠港事件」與「911事件」，在演說的尾聲，甚至從烏克蘭語轉為英語，喊話美國總統拜登，「成為世界的領袖，就是成為和平的領袖」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向美國國會進行視訊演說。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，澤倫斯基在演說指出，「記住珍珠港，那是 1941 年 12 月 7 日那個可怕的早晨，當時你的天空因飛機襲擊而變得漆黑」。

澤倫斯基說，「記住它，記住 2001 年的 9 月 11 日，這是一個可怕的日子，邪惡試圖將你們的城市、獨立領土變成戰場。當無辜的人受到攻擊時，是從空中攻擊」。

▲澤倫斯基強調，烏克蘭每天都像在經歷911事件。（圖／路透）



澤倫斯基強調，「就是沒有人預料到會變成這樣，你無法阻止它，我們的國家每天都在經歷同樣的事情」。

澤倫斯基還引用金恩博士的名言，「我有一個夢想，這些話今天你們每個人都知道，我可以說，我有需要，我需要保護我們的天空.，我需要你的決定，你的幫助，這感受完全相同，這就是你聽到『我有一個夢』這句話時的感受」。

澤倫斯基向拜登喊話，「你是領袖國家的領袖，偉大國家的領袖。我希望你成為世界的領袖。成為世界的領袖意味著成為和平的領袖」。

澤倫斯基在還特別放了一段烏克蘭人民遭受轟炸，孩子無助哭泣的影片，影片最後的結語是「關閉烏克蘭的天空」（Close the sky over Ukraine）。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完