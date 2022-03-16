桃園新住民野餐園遊會3／20登場　使用五倍券好康加碼50%

▲2022桃園新住民新春新市集暨野餐園遊會前現勘場地規劃。（圖／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園草地野餐園遊會，使用五倍券加碼50%喔！「2022桃園新住民新春新市集暨野餐園遊會」本週日 (20日)於桃園區陽明公園登場，有越南、印尼、泰國等東南亞各國美食品嘗、多元市集尋寶、新住民舞蹈表演、抽獎及野餐擺飾PK等活動，民眾當天使用五倍券選購園遊會商品，還可享加碼50%優惠，歡迎大家參加。

▲▼2022桃園新住民新春新市集暨野餐園遊會前現勘規劃場地。（圖／楊慧青提供）

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「2022桃園新住民新春新市集暨野餐園遊會」由桃園市新移民女性關懷協會主辦。理事長楊慧青表示，這場活動原訂於今年1月間舉行，受到疫情影響，延至疫情解緩後的3月20日舉行。由於氣象報告指出，明起開始天氣變化，為祈求好天氣，協會的多名姐妹們，特地前往陽明公園旁的桃園區大樹林天后宮拜拜，祈求主神聖母娘娘庇佑，當天風和日麗。

▲▼桃園區大樹林天后宮拜拜，祈求好天氣。（圖／楊慧青提供）

桃園區大樹林天后宮供奉聖母娘娘，靈驗佑人，由前桃園市代會主席游財登擔任董事長，游董事長特地指示該宮董監事，包括桃園區豐林里長簡士強、福林里長李瑞航等人協助場地規劃，希望市民朋友活動當拿出家中野餐擺飾，全家一起戶外活動，走出悶疫情，助身心健康。