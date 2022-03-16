險贏0.7%！韓社會陷嚴重分裂　楊永明：尹錫悅內政外交皆挑戰

▲南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）



記者周依儒／綜合報導

南韓第20屆總統大選落幕，由在野黨的國民力量黨候選人尹錫悅當選，確定入主青瓦台，也是韓國保守派勢力繼朴槿惠下台後，暌違5年再度奪得政權。台大政治系教授楊永明日前也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》中分析，與進步派的文在寅政府相比，保守派又明顯親美的尹錫悅上任後，將會替東亞帶來怎樣的新局勢？

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尹錫悅畢業於首爾大學法律系，並從事檢察官長達26年，以不畏強權、堅持原則的形象，和任職期間主導偵辦同為保守派的兩位前總統李明博、朴槿惠貪汙案而廣為人知，更在2019年被文在寅任命為檢察總長，不過2020年遭韓國法務部以涉嫌濫職、干涉調查等罪，暫停其職務，最後尹錫悅在2021年憤而辭職，宣布加入國民力量黨、參選2022韓國總統大選，僅約一年的時間，政治素人入主青瓦台。

▲▼尹錫悅親手將兩位前總統李明博、朴槿惠送進監獄，於2019獲文在寅任命為檢察總長。（圖／達志影像）



楊永明表示，此屆韓國總統大選的主要兩位候選人為保守派、國民力量黨所派出的尹錫悅，與進步派、現執政黨共同民主黨所推出的李在明，兩候選人得票數僅差25萬票、約0.7%，顯示韓國內部仍陷入嚴重的兩極分歧，因此尹錫悅上任後面臨的除了有首爾的瘋狂房價、性別歧視、高失業率等問題，更要面對由共同民主黨所領導的國會，若尹錫悅無法順利整合「朝小野大」的情況，團結南韓，恐將淪「跛腳總統」。

針對外交政策，楊永明指出，尹錫悅在今年2月就已向外交雜誌《Foreign Affairs》投書，他在文章中表示，美韓同盟才是韓國最重要、能夠維持安全與對外關係的一個雙邊軍事盟邦，因此應該要穩固強化美日韓三邊的戰略關係，與日本更不該糾結在過往的歷史情結，日韓關係應該往前看；對身為南韓第一大貿易夥伴的中國則要維持「全面深刻」的關係，但不會向文在寅政府一樣，對中國做經濟上的屈服，將採取較平等但維持良好的互動，至於同根的北韓「絕對我們的威脅與敵人」。

▲慰安婦、徵用工是日韓長久以來無解的問題之一。（圖／達志影像）



對此，楊永明分析，中韓關係將取決與美國態度、中美關係，一是美國現在提出的印太戰略、印太經濟架構協定要如何進行？是否會衝擊到韓國的科技與經濟？與中國的自由貿易協定（FTA）會不會因為美國政策變動而有所改變？二是中美關係將影響到東北亞的權力平衡。

楊永明總結，比起文在寅的「不選邊站」，明顯尹錫悅的外交政策為「親美、友日、和中、抗朝鮮」，其中要如何在友日的情況下，妥善解決造成日韓關係緊張的慰安婦、徵用工問題，絕非易事；而且比起外交政策，更重要的仍是這次僅差0.7%的競選結果，顯示國內有一半的人並不支持保守派政策，尹錫悅上任後，國內分裂嚴重的經濟、社會住宅、青年、土地、厭女文化等問題才是更大難題。

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