還原陸企餐敘原委拒提名單　柯文哲：「若當成匪諜」乾脆通通不准來

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前宴請中國大陸企業主，引發外界討論；為了反擊外界指責，台北市政府16日下午召開記者會說明餐敘的原委。柯文哲表示，台北市的產業發展，外商投資是重要因素，「台北市都一視同仁，不管美商、歐商、中商」，議員平常把個資掛嘴上，為什麼碰上陸資就沒有？如果認為是匪諜，那乾脆不要讓他們進來。

副市長蔡炳坤表示，台北市是一個非常國際化城市，對於在台投資的外企，一向是關懷以禮相待，不論是歐商、美商、日商甚至是陸企，只要合法申請，來做投資的外資企業，都會做相關會談以及餐敘，這是正常情形。

他指出，去年8月間，大陸小組召開第一次會議，有委員在會中提到陸資企業在台投資有1000多家，大多數集中在台北市，所以建議市長能夠加強聯繫、協助解決問題、建立友善投資環境等，因此10月間市府就陸企舉行關懷座談會。

蔡炳坤說，座談會中提出蠻多問題，包括疫情關係商務人士、工作人士來台，外籍移工沒辦法替補造成企業困擾，包括有些家庭因素、人道考量入境以及疫苗接種、減租問題等，甚至陸企表達願意善盡社會責任等，「這些議題都明確且列管，市府幫的上忙就幫忙，有困難跟中央反映」。

蔡炳坤說明，12月份招開大陸小組第二次會議時，上次座談相當得到肯定，對於市府積極態度非常感謝，因此委員表示找時間喝個春酒，所以才在今年2月24日跟陸企舉行餐會。蔡強調，所以對於外企、外資在台北採取一致標準，聚餐地點選在鄰近知名飯店，沒差別待遇，持續秉持公開透明原則。

柯文哲表示，台北市一個國際化的城市，產業發展中，外商投資是重要因素。每次說台北市政府要提供外商良好的服務，幫他們解決問題，且政府不可以是不可預測的風險，不管美商、歐商都保持服務精神。

柯文哲說，過去5年中，台北市有4年是全台灣招商王，109年金額比較少但件數最多。我上任到現在民間投資大概有100件，金額達到2204億。

「台北市都一視同仁，不管美商、歐商、中商。」柯文哲說，這些議員平常很強調個資，為什麼遇到大陸個資就不重要？我個性公開透明，就是坦蕩蕩幫他們解決問題，還有會議紀錄。

柯文哲不滿表示，過程中要去偷拍照片、媒體打幾天，晚上名嘴在call in節目講，「我知道這是一條龍」。柯說，這些企業都是投審會開放進來的合法公司，還雇用台灣員工，「要把他當作匪諜，那乾脆不要讓他們進來」。

最後柯文哲強調，平常心、一視同仁，不要為了打柯文哲要抹紅他，不然就乾脆說大陸通通不准來台灣投資就好。

▼2020-2022年台北市與外資企業餐敘、會議情形一覽表。（圖／北市府提供）

▼台北市2015-2021年招商成果。（圖／北市府提供）

