全國最高！南投縣電動機車汰舊換新補助　最高2.2萬至4萬

▲南投縣鼓勵換購電動機車，端出全國最高加碼補助優惠（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為落實節能減碳愛地球政策、鼓勵民眾汰換老舊機車，端出全國最高的加碼補助優惠：一般民眾最高2萬2300元，低收入戶最高更可申請到4萬300元，預估今年可補助數量為1220輛，呼籲縣民踴躍響應換購，讓「騎一台電動機車凸全南投」成為最熱門的新流行文化。

「汰舊換新虎厲害，全國最高在南投」記者會今天上午舉行，縣府祕書長洪瑞智、立委許淑華依序騎乘電動機車進場揭幕，並與環保署副署長沈志修、縣府環保局長李易書共同在「汰換電動機車補助」放大版支票上簽名見證；多位民意代表和電動機車廠商代表，如光陽機車、睿能創意（GOGORO）、宏佳騰機車、比雅久（PGO）機車、台鈴（SUZUKI）等也與會。

洪瑞智說明，南投縣自108年至110年已累計淘汰4萬3000輛老舊機車，數量減少1/4，110年度申請電動機車補助成長率達62%，也高居全國第一；縣府今年擴大補助措施，將換購補助加碼到每台最高1萬2000元（低收入戶最高3萬元），居全國縣市之冠，再加上環保署、經濟部等中央補助，一般民眾最高可申請到2萬2300元，低收入戶最高4萬300元。

李易書指出，老舊機車污染排放量較高，環保署自109年起鼓勵民眾淘汰96年6月30日前出廠車輛，南投縣也努力推廣、加碼補助縣民汰換，至今已減少14%的機車空汙物排放量、4627公噸碳排放量，對於空氣品質改善有正面效益。

李易書說，南投縣今年持續編列經費，投入改善機車排放空污補助多項利多政策，除了提供全國最高的汰舊換新補助額，新購電動機車一般民眾最高也有5000元（低收入戶最高6000元）、單純淘汰老舊機車每輛1000元；另亦有環保署1300至3300元、經濟部工業局5100至7000元補助，提供更多元換購選擇，希望進一步改善空污，讓縣民有感。

李易書提醒，預估今年可補助的換購電動機車數量為1220輛，即日起到今年底受理申請，補助額度用罄可能提前截止，歡迎民眾把握機會、及早換購電動機車、享受高額補助優惠。