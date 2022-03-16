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社會 社會焦點 保障人權

史上最大批551萬片口罩成功拍出　原廠「健康天使」80萬標回

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署16日受彰化地檢署所委託，就所偵查防疫案件的扣押物（551萬片口罩）進行變價程序，成功以80萬元(1片約0.68元)由原製造廠商標回，未來將用來進行捐贈，不但為國庫進帳，也讓扣押的口罩能物盡其用。

▲彰化分署法拍551萬片口罩原廠80萬元購回。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署法拍551萬片口罩，原廠80萬元購回。（圖／彰化分署提供，以下同）

彰化地檢署於2020年11月間查獲彰化田尾口罩製造商擅自製造生產「健康天使」品牌醫用口罩，最後總共扣押這家公司所生產的口罩總數為551萬餘片。由於所查扣的口罩其實已符合醫療口罩的要求，但因未經衛福部許可，彰化地檢署為避免造成資源浪，因此囑託彰化分署進行該批口罩變價程序。

▲彰化分署法拍551萬片口罩原廠80萬元購回。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署法拍551萬片口罩3份投標書。

彰化分署受囑託後，考量到待變價的口罩數量極為龐大、產品種類複雜，在考量節省成本的前提下，決定以通訊投標方式對所委託變價的口罩進行變賣程序，並於今（16）日下午3時整，在彰化分署大會議室進行現場開標。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，今日下午2點執行人員到彰化光復郵局的郵政信箱領取3份投標書，承辦人員將所有投標書都取回後，投入放在彰化分署大會議室的標匭，並在3點整公開進行直播開標。

▲彰化分署法拍551萬片口罩原廠80萬元購回。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署法拍551萬片口罩。

胡天賜指出，最後本次口罩變賣由製造本批口罩原廠商以80萬元得標，由於該公司身份特殊，因此彰化分署於開標當場，立即現場以電話聯絡該公司之馮姓襄理，詢問該公司購回這批口罩的用途。馮襄理則回答，該公司購回的目的有二，一是要進行捐贈，另外則是要維護該公司的品牌形象，不希望該公司名義的口罩在市場流通。

▲彰化分署法拍551萬片口罩原廠80萬元購回。（圖／彰化分署提供）

彰化地檢署代表在詢問後，認為其動機合理，因此同意由該公司得標。彰化分署承辦人員也立即在宣布得標後，通知該公司必須在7日內繳納尾款。將待尾款繳納完畢後，再將口罩由拍定人占有。主任執行官胡天賜強調，這次彰化分署與彰化地檢又再次成功合作，不但為國庫進帳80萬元，更讓551萬口罩能免於被銷毀浪費的命運。

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