前義務人「夜不蔽戶」　行政執行署彰化分署春節送暖

▲彰化分署關懷社區。（圖／彰化分署提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部行政執行署「執行有愛公義無礙」的理念，持續在機關中推動。彰化分署日前執行到某魏姓義務人，發現他家境相當困苦，不僅家徒四壁，大門都壞了，成為「夜不蔽戶」的窘狀。彰化分署也與彰化縣社頭鄉民代表莊詠晴合作，過年前致贈捐款，寒冬送暖。

彰化分署主任執行官胡天賜指出，魏男於2018年間因超速及紅燈右轉等遭移送機關將案件移送彰化分署執行；但他當時即儘速的將所有罰鍰繳清而結案。不料魏男家中日前遭逢巨變，原本承辦的洪姓書記官得知後，向署內回報，彰化分署分署長謝道明也指示啟動分署「愛心社」的關懷機制。

魏男居住在社頭鄉，目前年約29歲，全家共5人，父親目前住安養院，母親得了肺腺癌（目前已移轉到腦部），兩個哥哥都也是智能障礙，每月需4萬餘元生活開銷，只有靠他目前在自來水外包公司上班所得薪水，根本不能能負擔。由於他工作家庭兩頭燒，已無暇再顧及家中環境，致家中已雜亂不堪，水電失修，甚至連家中大門已壞很久了，已到「夜不蔽戶」地步，急需社會伸出援手。

魏男的狀況，鄰里間也都知道，時常接濟但杯水車薪；彰化縣社頭鄉民代表莊詠晴知道他困境後，也規劃在春節前夕發起機關團體共同來給予協助與關懷活動。剛好行政執行署彰化分署也響應莊詠晴的行動，捐贈彰化分署愛心社的6千元愛心捐款。謝道明也在日前陪同莊詠晴以及多名社會賢達人士，前往探望魏男，不但給予鼓勵外，更表達機關協助的善意，後續也希望社會各界伸出援手，幫助魏男一家度過難關。