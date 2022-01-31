　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

前義務人「夜不蔽戶」　行政執行署彰化分署春節送暖

▲彰化男居隔偷溜看牙重罰30萬＋查封500坪土地　女兒霸氣全繳了。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署關懷社區。（圖／彰化分署提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部行政執行署「執行有愛公義無礙」的理念，持續在機關中推動。彰化分署日前執行到某魏姓義務人，發現他家境相當困苦，不僅家徒四壁，大門都壞了，成為「夜不蔽戶」的窘狀。彰化分署也與彰化縣社頭鄉民代表莊詠晴合作，過年前致贈捐款，寒冬送暖。

彰化分署主任執行官胡天賜指出，魏男於2018年間因超速及紅燈右轉等遭移送機關將案件移送彰化分署執行；但他當時即儘速的將所有罰鍰繳清而結案。不料魏男家中日前遭逢巨變，原本承辦的洪姓書記官得知後，向署內回報，彰化分署分署長謝道明也指示啟動分署「愛心社」的關懷機制。

魏男居住在社頭鄉，目前年約29歲，全家共5人，父親目前住安養院，母親得了肺腺癌（目前已移轉到腦部），兩個哥哥都也是智能障礙，每月需4萬餘元生活開銷，只有靠他目前在自來水外包公司上班所得薪水，根本不能能負擔。由於他工作家庭兩頭燒，已無暇再顧及家中環境，致家中已雜亂不堪，水電失修，甚至連家中大門已壞很久了，已到「夜不蔽戶」地步，急需社會伸出援手。

魏男的狀況，鄰里間也都知道，時常接濟但杯水車薪；彰化縣社頭鄉民代表莊詠晴知道他困境後，也規劃在春節前夕發起機關團體共同來給予協助與關懷活動。剛好行政執行署彰化分署也響應莊詠晴的行動，捐贈彰化分署愛心社的6千元愛心捐款。謝道明也在日前陪同莊詠晴以及多名社會賢達人士，前往探望魏男，不但給予鼓勵外，更表達機關協助的善意，後續也希望社會各界伸出援手，幫助魏男一家度過難關。

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
林志玲激動哭了！親回應「終於盼來」　Akira興奮發聲
快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢出爐
快訊／桃園再增6例本土！　農家小吃店累計9例
林志玲寶寶性別曝光了！　「1表情符號洩密」
林志玲「備孕2年」47歲高齡產子！　被爆做試管罕震怒
「1生肖、2星座」容易變億萬富翁　台彩數據曝光！
林志玲當媽「3個月前早洩密」！　連2天曖昧發文
獨／免費拿888元農遊券機會來了！　「1條件」6.4萬份全送
快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

前義務人「夜不蔽戶」　行政執行署彰化分署春節送暖

蔡東利／這些年我們追的劇，合法嗎？

葉文凌／運動傷害是門學問

有愛最美！台新企業持續照顧重傷被害人家庭

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

前義務人「夜不蔽戶」　行政執行署彰化分署春節送暖

蔡東利／這些年我們追的劇，合法嗎？

葉文凌／運動傷害是門學問

有愛最美！台新企業持續照顧重傷被害人家庭

捷克單日逾5萬確診防疫加嚴　數千抗議民眾「擠爆布拉格」街頭

輸了中二沒關係！顏寬恒三個月甩掉10公斤　體重掉到7開頭

包租公律師揭「股市心法」　曝一般人容易犯的錯：一直想等低點

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」…地基主準備「這4物」

大陸日增本土40+4　杭州成重災區「逾3萬人遭集中隔離」

陸房市供過於求　100座城新建住宅「庫存創5年新高」

聽懂「4種汽車異音」判斷立即性　回廠維修才不被當羊宰

房客屋內輕生　保證人隱瞞「送醫途中死亡」包租婆怒求償

桃園本土今+6「疫情已經收斂」　鄭文燦：農家樂未找到感染源

「藍營不替蔣公說話、卻為賴副幫腔！」　蔡正元嘆：只能期待少康中興

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

法律熱門新聞

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

徐弘儒／何謂職權不起訴處分

犯罪卻不處罰　檢方「微罪不舉」

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

雷皓明／網上公開判決書小心觸法

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

吳子毅／直擊公寓大廈的規約爭議

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

給說法／微罪撤銷假釋合不合理

吳景欽／監護處分期無上限就好嗎

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

更多熱門

相關新聞

十二生肖穿開運色　偏財運立刻UP

十二生肖穿開運色　偏財運立刻UP

年終數字不美麗的先別難過，沒有正財，就來拚橫財！農曆春節不妨換上開運色，增旺偏財運，再買個彩券試手氣，幫自己賺點紅包！《科技紫微網》特別整理出十二生肖專屬幸運色，助你提升中獎機率。

兒預告過年多準備筷子！母親卻要他別回來

兒預告過年多準備筷子！母親卻要他別回來

大樂透連二槓！百萬紅包開出16組

大樂透連二槓！百萬紅包開出16組

台北夜空驚見「閃亮小老虎」！101：記得抬頭

台北夜空驚見「閃亮小老虎」！101：記得抬頭

歲末年終關懷弱勢長輩　臺西警加強獨居長者預防犯罪宣導

歲末年終關懷弱勢長輩　臺西警加強獨居長者預防犯罪宣導

關鍵字：

法律人權行政執行署滯納彰化分署夜不蔽戶春節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

蔡桃貴年假爆送急診！　「家人無法處理」蔡阿嘎曝就醫原因

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

外送員幫推拋錨車　20分後收大紅包驚呆

蕭敬騰登春晚被罵爆！鄉民女神逆風揭他愛台證據

玩刮刮樂前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的

面試官問「錄取後多久能上班？」是陷阱題　最佳解答曝

兒預告過年多準備筷子！母親卻要他別回來

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面