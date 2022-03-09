騎士出腳猛踹鄰車！他高速中慘摔刮地　40秒片驚呆網：這是謀殺吧

▲騎士行駛中突出腳狠踹，害他當場摔車翻滾。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

究竟有什麼深仇大恨，臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享一支40秒影片，一名機車騎士在高速行駛途中，突然伸腳狠踹隔壁的騎士，造成對方當場摔車，接著加速逃離現場，整個過程都被後方車輛拍下。影片一出立刻引發網友熱議，許多人驚呼「根本是謀殺吧！」

行車記錄器畫面可以看見，當時車輛正行駛在陸橋上，右邊慢車道有多輛機車正在行駛，在影片10秒處，一名頭戴白色安全帽的騎士突然伸腳狠踹隔壁的騎士，造成對方當場摔車，嚇得汽車駕駛一度左移，深怕不小心輾到人，而動腳的騎士在踹人之後，立刻加速逃離現場。

其他網友看了影片後紛紛表示，「萬一出人命，直接算殺人罪了吧」、「這種行為跟拿刀捅人的意思差不多」、「如果重傷或死亡那就是謀殺了」、「這是刑事案件了」、「卡後續，這太惡劣了」、「這人真該死，還踹了就跑，就不要被抓出來」、「傷害或殺人未遂了」。

對此，新北市警方表示，事件發生在8日上午7時48分樹林陸橋往迴龍方向，他們接獲受害48歲歐姓車主報案後，調閱沿路監視畫面以車追人，8日晚間8時許已經通知40歲張姓肇事騎士到案說明，初步了解雙方為行車糾紛，肇事騎士訊後依傷害罪移送法辦。

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