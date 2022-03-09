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社會 社會焦點 保障人權

恐怖三寶一腳踹翻！騎士慘摔「頭著地」網轟謀殺　找到本人了

記者陳雕文／新北報導

新北市一名騎士8日早上7點多行經樹林陸橋往迴龍方向，不料卻遭後方一輛機車趁機出腳狠踹，害他慘摔且頭部著地，嚇壞其他目擊的用路人，而整個驚悚過程也被後方轎車用行車紀錄器拍下，在網上引發撻伐。警方證實，被害人及出腳的騎士都已到案製作筆錄，之所以會發生衝突，其實與「一句話」有關，但詳細案發原因仍有待調查。

▲▼騎士出腳。（圖／翻攝自臉書【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】）

▲騎士出腳瞬間。（圖／翻攝自臉書【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】）

踹人的40歲張姓男子供稱，當時48歲歐姓騎士不僅超車，還疑似對他罵了一句「幹X娘」，所以他氣得加速追上去，但他當下隨即覺得，光是超車難消心頭之恨，因此又補上一腳，直到確認歐男重摔後才閃人。

歐男重摔後全身擦挫傷，狼狽到亞東醫院治療，後來晚間8點多到樹林警分局報案並提告傷害。警方調閱監視器及路過民眾所提供之行車紀錄器，迅速找到張男並完成筆錄製作，全案依法送辦。

▲▼騎士出腳。（圖／翻攝自臉書【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】）

▲騎士出腳害人慘摔，被後方行車紀錄器拍下。（圖／翻攝自臉書【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】）

不過，行車紀錄器被上傳到臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」後，許多網友看完都覺得太誇張，紛紛留言「如果重傷或死亡那就是謀殺了」、「根本蓄意殺人」、「是熱血硬派玩太多嗎？」、「這行為跟拿刀捅人的意思差不多」、「太惡劣了」。

▼騎士出腳後立即跨越雙白線進入禁行機車道，隨即加速逃離。（圖／翻攝自臉書【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】）

▲▼騎士出腳。（圖／翻攝自臉書【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】）

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