科學家新發現！宇宙最龐大星系「比銀河系大百餘倍」

▲Alcyoneus星系的巨大電波瓣（橘色套色），畫面直徑約2500萬光年。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

宇宙中無奇不有！荷蘭萊頓天文台（Leiden Observatory）研究團隊，在距離地球約30億光年處，發現一個巨大星系，台北天文館表示，範圍廣達1630萬光年，是目前已知宇宙中最龐大星系，科學家以希臘神話中巨人「阿爾庫俄紐斯」（Alcyoneus）來稱呼這個巨獸級星系，相較之下，我們所處的銀河系直徑僅10餘萬光年，足足小了150倍。

台北市立天文科學教育館表示，「阿爾庫俄紐斯」是由位於歐洲的大型電波陣列（LOFAR）所發現，屬於電波星系，目前天文學家對這類星系尚不完全瞭解，推測在其中心有一個超巨質量黑洞，當它吸積周圍物質時，部分物質匯集到黑洞兩極，並以接近光速的速度朝兩極方向噴發電漿噴流，形成巨大的電波瓣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，台北天文館指出，一般星系的電波瓣僅約百萬光年，但「Alcyoneus」的電波瓣卻廣達1630萬光年，造就出這個龐大的星系，相當符合希臘神話中巨人「阿爾庫俄紐斯」（Alcyoneus）的形容。

除了難以想像的巨大星系外，台北天文館指出，宇宙中無奇不有，最近天文學家還發現一顆本身只有不到300公里小行星，居然擁有3個月亮，還有罕見的超新星爆炸事件，銀河系在近千年內只出現過3次，但兩億光年外的某個星系，居然半個月內就出現了3顆超新星。