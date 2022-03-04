百萬中唯一！擁三個月亮的奇特小行星週日最近地球

▲「慫女星」週日最接近地球，圖為慫女星及其3顆衛星軌道示意圖。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意了！雖然天文學家已發現超過一百萬顆型態各異的小行星，但台北市立天文科學教育館指出，編號130號的慫女星（Elektra），是太陽系內唯一擁有3顆衛星的奇特小行星，預計週日（6日）最接近地球，儘管有4億公里之遙，亮度也比肉眼能見還暗將近250倍，台北天文館仍透過大型望遠鏡捕捉到它的蹤跡。

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▲「慫女星」的3D模型。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，慫女星從1873年被發現，是一顆長約262公里、寬約164公里，排名第15大的小行星，並以5.53年的週期環繞太陽，對地球並不具有撞擊威脅。

不過，台北天文館表示，天文學家在2014年發現它擁有不只一顆衛星，2003年8月中發現它的第一顆衛星，2014年又發現了兩顆，但2014年發現的第二顆遲遲未確定其軌道，直至2021年11月初才發表，成為太陽系內第一個確認有三顆衛星軌道的小行星。

▲台北天文館在3月2日17:32，以位於新墨西哥州望遠鏡所拍攝的130號慫女小行星（圖左圓圈），圖右為同星區歷史影像。（圖／台北天文館提供）

台北天文館提醒，該小行星的三顆衛星亮度均非常微弱，直徑分別只有6.0公里、2.0公里、1.5公里，其中最內圈、直徑1.5公里的衛星，就是近期發表的第三顆衛星，因為太過於接近慫女星本體，其亮度與慫女星相差甚大，必須使用圖像減法來測量，據估計，衛星與慫女星的亮度相差近1.5萬倍，因此使用地面業餘望遠鏡是不可能看見它的。