金星本週達三年最大亮度！　天文館：錯過再等3年

▲金星本週達到三年來最大亮度。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷看過來！金星是太陽、月球以外，人類在地球可見最亮星體，台北天文館表示，最近金星在黎明前出現在東南方天空，耀眼程度更高於平日，即日起到元宵節（15日）這段期間內，金星達到近年來最亮的-4.9等，比平常最亮時更亮20％以上，錯過這次，下次要到3年後、也就是2025年2月，才有機會再看到如此明亮的金星。

台北天文館指出，金星亮度遠超過其他星體，所以在日出前，用肉眼很容易就可在東南方天空看到金星的身影，民眾若利用10倍以上的雙筒望遠鏡或小型望遠鏡，還可看到金星如眉月般的形狀，好像是另一個小月亮，令人驚奇且印象深刻。

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為何金星如此明亮，台北天文館說明，主要是因為金星離地球及太陽相對較近，再加上其表面覆蓋著反射率極高的雲層，能夠反射近70％陽光，但金星亮度變化非常複雜，除了與太陽及地球的距離外，還有「相位」變化，也就是從地球上所見金星亮面比例等因素影響著它的亮度。

台北天文館表示，金星是除了太陽和月亮之外，也是唯一可以讓物體產生影子的天體，差別在於太陽及月亮均為面光源，影子邊緣有模糊半影，但相對而言，金星是點光源，影子的邊緣比較銳利，民眾不妨利用金星最大亮度的機會仔細觀察。