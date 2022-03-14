女友目測D罩杯　他約游泳驚「size竟縮水」看傻眼！真相曝光笑了

▲原PO希望另一半可以有傲人的上圍。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，從小到大都喜歡微肉感的女生，尤其是對上圍豐滿的女生無法抗拒，許願大學時一定要交到一個身材姣好的女友，前陣子認識一名學妹，而且對方還主動告白，她目測學妹有小D，很開心終於達成心願，但沒想到上週一起去游泳時，發現女友竟然「縮水」了，真相曝光後他忍不住笑了。

男網友在Dcard上發文，看片時選女優都是D罩杯以上的，最喜歡微肉感的女生，於是下定決心大學時一定要找一個好身材的女友。目前戀愛經驗是3次，前兩任是可愛類型，但都是小小飛機場，由於他是個愛情菜鳥，不懂得如何談戀愛，最後都是和平分手結束關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大三這一年他遇到現任，是個很可愛的學妹，而且目測有小D，「原本以為這次總算可以了結我心頭之怨」，沒想到上週與對方一起去游泳，「看到她size整個縮水下來」，之後問女友的室友才知道，原來女友的波濤洶湧是墊出來的。

▲女友穿上泳衣後，他驚呼「怎麼縮水了」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO透露，最有趣的是，女友還從他好友那打聽到「他喜歡大奶」所以才刻意墊，「我對大奶的執念好像在系上已經出名了」，他聽完後一方面覺得女友很可愛，可愛到有點好笑的地步，一方面想仰天長歎，「到底什麼時候才能擁有一個真正的大奶女友啊！」不過現在有女友的他，只能打消這個念頭了，他也強調「不會因為女友胸小就提分手」。

貼文一出，掀起網友討論，「大奶女友可遇不可求」、「可愛在大奶面前不堪一擊」、「整篇代換成180跟鞋墊，完全無違和」、「我反而是因為奶大而打槍過幾個學妹，只能說蘿蔔青菜各有所好」。其中，也有女網友感嘆，「大奶穿衣服不好看」、「我穿寬鬆的側面都看起來很厚」、「穿一部好看，而且還容易駝背」、「尤其是襯衫好難找到適合的」。