可做360萬包毒咖啡！「喵喵」大流行　高雄查獲1200多公斤原料

▲檢、警、調和海關人員緝獲新興毒品喵喵的原料。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

新興毒品「喵喵」最近在年輕人間大流行，高雄地檢署、調查局航高站、關務署高雄關及高雄市警局等單位去年底接獲線報，一口氣破獲兩起從中國進口「喵喵」先驅原料甲基苯丙酮的案件，共查獲毒品原料高達1216公斤，若製成喵喵分裝成毒咖啡包，數量至少可達360萬包，數量驚人。

▲法務部長蔡清祥（中）視察查緝成果。（圖／記者陳宏瑞攝）

法務部長蔡清祥和調查局長王俊力今天下午到高雄地檢署，慰問這次緝毒有功的相關人員，蔡清祥表示，「喵喵」是一種毒品咖啡包，最近在夜店、年輕人間大流行，有「喪屍藥」的外號，使用者除可能會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為，也會有痙攣及抽搐等症狀，而喵喵經常添加在毒咖啡包中，毒害年輕人甚為巨大，已經逐漸取代傳統安非他命的趨勢，這次破獲的數量雖不是史上最多，但也十分嚇人，這要感謝所有單位的通力合作才能成功。

▲法務部長蔡清祥（前右五）慰問緝毒有功人員。（圖／記者陳宏瑞攝）

除了查緝毒品外，蔡清祥指出，未來也將致力於推動刑法的修訂，加重毒駕的刑責和認定，務必禁絕毒品的危害。

檢方指出，這次破獲的兩起案件中，鍾姓嫌犯（38歲）是以50萬元的代價，從中國廣東省進口「甲基苯丙酮」毒品原料，在報關時被緝毒成員查獲夾帶了100包、約716公斤的「甲基苯丙酮」。

另一起案的劉姓嫌犯（20歲）則是以進口硫酸鋇貨櫃為幌子，把「甲基苯丙酮」藏在鋼製的油桶中，緝毒人員發現後不動聲色，等劉嫌出面領貨時才一舉成擒，查獲毒品原料高500公斤，兩案在檢方偵結後依違反毒品危害防治條例等罪嫌起訴。