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快訊／陸宣布即日起「恢復台灣釋迦輸陸」　果園、包裝廠須獲註冊

▲▼ 朱鳳蓮,國台辦。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

海峽論壇大會落幕後，大陸國台辦今（20）早宣布，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，輸大陸釋迦「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，因多次從台灣區輸大陸釋迦中檢出大洋臀紋粉蚧等檢疫性有害生物，為防範植物疫情風險，大陸海關自2021年9月20日起暫停台灣釋迦輸入。

朱鳳蓮表示，一段時間以來，中國國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士多次向大陸有關方面表達恢復台灣釋迦輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸釋迦安全；近期，台東縣方面提供了部分業者的整改情況。

朱鳳蓮宣布，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，輸大陸釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

朱鳳蓮強調，我們秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,夏立言,王滬寧,宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王滬寧與宋濤在海峽論壇期間與台灣嘉賓會面。（圖／記者蔡儀潔攝）

台東縣長饒慶鈴日前在海峽論壇大會上致詞時，特地說明台東縣政府積極處理釋迦鳳梨害蟲問題，透過跟台東大學合作清除介殼蟲可達到99.9％以上。她也向陸方再次呼籲，希望兩岸重啟釋迦鳳梨，讓台東農民提早準備，「唯有對話交流，才能創造雙贏。」

夏立言亦指出，台灣農產品無法銷往大陸，例如台東的鳳梨釋迦，這對台灣農漁民、大陸廣大消費者都是很大的損失，希望大陸相關單位能重視這些問題，加快開放速度，讓支持兩岸交流的縣市能很快一點享受到交流帶來的正面影響。

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