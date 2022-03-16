連前妻都找來！全家出動當人頭　國道服務區清潔主任4年詐250萬

▲西湖服務區清潔主任以4名家人當人頭戶，詐領薪水4年高達250萬。（圖／交通部高速公路局）

記者蔡怡萍／苗栗報導

一名派駐於國道西湖服務區的清潔主任劉姓男子，利用職務之便將其妻子、岳母、母親，甚至前妻登載為清潔隊員工，並偽造虛有的上班紀錄、班表，自己幫忙打上下班卡、填寫紀錄表等，詐領薪水長達4年，共得手250萬餘元，被其他人發現有異才舉報揭穿。苗栗地院依照多條偽造文書罪，判應執行1年10個月有期徒刑，非法所得全部沒收。

劉男為國道西湖服務區之清潔主任，負責調派該公司員工在服務區之工作人力，並製作員工每月班表，但他在2016年4月開始，將自己的妻子、母親、岳母、前妻等4人填寫為清潔隊員工，製作假班表、假打卡紀錄，甚至還代為臉部掃描考勤機，使得公司以為這些人真的在服務區上班而支付薪水，且長達4年時間劉男「1人作業」都沒被發現，直到2020年3月有員工發覺出勤人員狀況不符，向上舉報後報警揭發。

而劉男受詢時坦承有以妻子、母親、岳母、前妻等為人頭戶請領薪資，但表示公司一開始就知道這些人沒有來上班，是劉男因薪水低、又為責任制，又要管理整個休息站員工，想請辭受到公司慰留後，指示劉男提供人頭戶，將虛報薪資做為補貼，且後來還要作公關費用、員工福利、器具損壞採買等支出，才多找了好幾個人頭戶，並不是有意詐領。

而警方提詢其妻、母、岳母、前妻，皆表示被作為人頭戶一事不知情，其中前妻表示與劉男協議離婚後每個月支付小孩贍養費，也的確都有入帳，但不知道這筆錢原來是這樣來的。

苗栗地院依照公司負責人、服務區多名正式員工等證詞，再對比金流等證據，認為劉男所述多有不實、不足採信，將人頭戶個別依偽照文書罪，多條合併應執行有期徒刑1年10個月，犯罪所得全數追討沒入，仍可上訴。