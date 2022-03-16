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求職貸款竟淪為詐欺人頭戶　南警抽絲剝繭查獲網路詐騙犯嫌

▲台南市警刑大隊科技犯罪偵查隊追查網路交易詐騙案，查出22歲陳姓男子詐騙他人個資與帳戶，再利用網路交易方式，詐騙他人錢財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑大隊科技犯罪偵查隊追查網路交易詐騙案，查出22歲陳姓男子詐騙他人個資與帳戶，再利用網路交易方式，詐騙他人錢財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

22歲陳姓男子，涉嫌以貸款為餌，誘騙借款人提供個資及帳戶，再利用通訊軟體LINE社群、虛擬寶物拍賣平臺刊登兜售網路遊戲「新楓之谷」之熱門虛擬寶物如「輪迴碑石」及「燃燒戒指」等，詐騙被害人轉帳，至少60人受害，得款金額約130萬餘元，全案擴大偵辦中。

新型態網路詐騙防不勝防，台南市警刑大隊科技犯罪偵查隊，追查轄內民眾遭假網拍詐欺案，循線通知人頭帳戶嫌疑人到案，經查該嫌疑人也是被害人，因急需用錢欲申辦貸款，而在社群軟體Facebook誤信一名自稱貸款業務之人，遭其謊稱需審核個人信用等話術，騙取被害人傳送身分證件及存簿照片等個資，事後卻沒有下文，沒想到幾日後接獲警方通知，才得知名下已被申辦電子支付帳號，並涉嫌多起詐騙案，豈料竟淪為詐騙人頭戶；經擴大清查發現，此類型人頭帳戶嫌疑人，實為被害人之人數超過10人，即積極展開偵辦。

▲台南市警刑大隊科技犯罪偵查隊追查網路交易詐騙案，查出22歲陳姓男子詐騙他人個資與帳戶，再利用網路交易方式，詐騙他人錢財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經報請檢察官黃銘瑩成立專案小組指揮偵辦，進一步追查發現詐騙集團先取得民眾個資及存簿照片後，再利用網路購買來之人頭門號，直接於網路冒名申辦知名電子支付帳號、各大拍賣平臺等帳號，再利用通訊軟體LINE社群、虛擬寶物拍賣平臺刊登兜售網路遊戲「新楓之谷」之熱門虛擬寶物如「輪迴碑石」及「燃燒戒指」等，因該虛擬寶物交易市場熱絡，其單價約新台幣6000元至3萬多元不等，待被害人私訊洽談後，詐騙集團再以不想讓交易平臺抽取手續費或給予買家更優惠價格等話術，慫恿雙方場外私下交易，讓被害人不疑有他轉帳後，詐騙集團即下線並封鎖被害人，以此模式詐騙被害人金錢。

案經專案小組資料分析，於2月22日持搜索票及拘票，查緝22歲陳姓男子（苗栗人）到案，經連日清查遭詐騙之被害人數超過60人，不法獲利新台幣130萬餘元，全案依詐欺罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

警方指出，詐騙手法日新月異，詐騙集團常假借「求職」、「貸款」名義，冒用民眾個資來申辦人頭電子支付帳戶，利用年輕人經常使用電子支付轉帳之便利性，與被害人交易時僅需點擊手機即可完成轉帳，儼然已成為新型態網路詐騙手法；警方特別呼籲，網路購物最好透過拍賣平臺進行交易，對買賣雙方皆有保障，若為省下手續費進行場外交易，結果可能得不償失。如有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，以利警政單位快速掌握情資來追查不法，避免更多民眾受害，保障自身財產安全。

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