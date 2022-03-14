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離職前5徵兆！無力感爆增、「薪水比別人低」最多人共鳴：太寫實

文／職場人

農曆年後可說是離職高峰，再加上《職場人Workworks》曾提及的全球「大辭職潮」，不少企業應該對於人才流失都很有感！前陣子，徵才網站《104人力銀行》和《yes123》都對離職原因做了調查統計，編輯加以統整為下列名單，哪些是上班族離職徵兆？哪些又是促使職場人想轉職的因素？如果你也是管理級可以思考看看是否能從這些影響點來改善，幫助企業留住人才。

離職徵兆Top5：苦無升遷機會

▲離職前5徵兆。（圖／pixabay，下同）

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離職徵兆第5名為「苦無升遷機會」，在yes123的調查中，升遷與否是職場人跳槽主因中的Top2，同時也是和薪資現狀息息相關，職場人可以先觀察同事或別的部門的人有沒有升遷？是因為自己的能力不足還是其他因素影響，又或者是這家公司本身就不具完整升遷制度呢？

離職徵兆Top4：公司前景疑慮

離職徵兆第4名為「公司前景疑慮」，根據104玩數據統計，30歲以下青壯年會因為「工作無聊、沒挑戰」而想離職；而yes123的調查也發現，覺得現在公司沒前景或現任產業沒有發展性而想轉職的人也居高不下。

離職徵兆Top3：心態上的無力感

離職徵兆第3名為「心態上的無力感」，也就是常見的職業倦怠或對工作失去熱情，職場人也覺得每天都不想踏進辦公室，更不喜歡現在的工作內容嗎？

離職徵兆Top2：上下屬問題

離職徵兆第2名為「上下屬問題」，根據104玩數據統計，讓職場人最想逃離原工作的第2名是「一想到主管就滿肚子火」，比如和同事、主管意見不合，不管事私人情緒上的，還是公事上的想法，若是彼此沒有共鳴也會讓合作難以推行。

離職徵兆Top1：覺得薪水比別人低

最常見的離職徵兆即是「薪水問題」，比如覺得自己工作比別人多但薪水卻比別人低，或是在職場上常感到自己被虧待，也有人認為目前的薪資所得無法負擔生活開銷，職場人也是如此嗎？

上述離職前徵兆及影響因素Top5分享給大家，職場人也可以用來評估自己的現況看看，是不是值得更好的發展呢？

Source：104玩數據、yes123

【延伸閱讀】

「影音履歷」6個常見錯誤：影片內容編排凌亂，把文字直接轉為口述

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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