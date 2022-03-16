俄情報傳「陸曾考慮秋天接管台」　國台辦：突破紅線將採取斷然措施

記者任以芳／北京報導

最新消息指出，俄羅斯聯邦安全局內部情報指出提到，「大陸方面曾考慮今年秋天對台有動作」。大陸學者李義虎針對「2027年前大陸可能會發動武統的說法」也表示近年確實存在這種聲音，這些消息對於台海局勢增添不穩定因子，也讓台灣民眾更加憂慮。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（16日）表示，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

朱鳳蓮稱，我們多次指出，當前兩岸關係緊張嚴峻，台海和平穩定風險升高，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，個別國家出於「以台制華」目的操弄涉台議題，阻撓中國統一和民族復興。

朱鳳蓮說，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望。我們有耐心，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。同時，我們捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，絕不允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

據了解，這份俄羅斯情報來自俄羅斯反貪腐網站Gulagu.net負責人、人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）近日公布，一份由俄羅斯聯邦安全局分析師所寫一系列內部情報分析，其中一篇談到大陸方面考慮今年秋天對台動武，因烏俄衝突作罷。

不只國際上有「武統」聲音，隨著兩岸不穩定不確定性增加情況，加上國際情勢牽動台海局勢，大陸內部也出現「可能在2027年之前進行武統？」對此，中共全國人大外事委員會委員、北大台灣研究院院長李義虎兩會期間接受媒體訪問表示，大陸雖主張在融合發展基礎上推動和平統一，「但如果島內分裂勢力搞法理台獨，我們只能訴諸非和平方式。」



▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）