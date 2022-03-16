開店更加便利！ 陸對台新政27城試點「個體戶直接登記」

▲大陸公布對台新政，推進台灣民眾及青年群體赴陸自主創業。（圖／翻攝國台辦網站）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸國台辦今（16）日公布《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知》，為台灣基層民眾及青年群體到大陸就業創業提供支持。通知內容顯示，在試點的27座城市及區域，台灣民眾可直接申請登記為個體工商戶（特許經營除外），試點期限與《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》一致。

《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知》全文如下：

一、自2022年3月16日起，台灣居民在北京、天津、上海、重慶（涪陵區等21個市轄區）、海南、大連、廈門、青島、深圳、石家莊、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、廣州、成都、貴陽、昆明、西安、蘇州、威海和河北雄安新區、貴州貴安新區、陝西西咸新區等省、市（區域）全面深化服務貿易創新發展試點地區，可直接申請登記為個體工商戶（特許經營除外），試點期限與《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》一致。

二、台灣居民申請設立個體工商戶的經營範圍為穀物種植等122項（詳見開放行業清單），經營範圍涉及行政審批的，依照相關規定辦理。

三、台灣居民個體工商戶的組成形式僅限於個人經營。

四、台灣居民在試點地區以外區域申請設立個體工商戶，仍按照2015年12月國務院台辦、國家發展改革委等20個部門聯合發佈的《關於擴大開放台灣居民在大陸申請設立個體工商戶的通知》（國台發〔2015〕3號）的規定執行。

五、台灣居民在大陸設立個體工商戶的具體登記辦法按照原有登記規範執行。

依同步公布的開放行業清單顯示，開放行業共122項，從農牧業、食品加工、酒類製造、紡織、用品、體育及演藝經紀人等工作等都涵蓋其中。