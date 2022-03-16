「今日烏克蘭、明日台灣」　陸官方：抗中保台是害台

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「今日烏克蘭，明日台灣」，成為今（16日）國台辦記者會熱點話題。針對西方媒體和美國政治人物不斷提醒，大陸可能對台「軍事威脅」，甚至有「聲援」台灣和提供武器協助對抗的聲音。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮花很多時間回應，首先強調「烏克蘭和台灣問題有本質區別，民進黨當局借烏克蘭局勢頻頻蹭熱點、到處碰瓷，「抗中保台」反而只會「害台」，只會把台灣進一步推向萬劫不復的深淵。」

朱鳳蓮表示，首先需要指出的是，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，不容任何外來干涉。

針對賴清德的「台海安全應自助而後人助」，蘇貞昌拋出「掃帚護台論」。朱鳳蓮則表示，近期，民進黨當局借烏克蘭局勢頻頻蹭熱點、到處碰瓷，渲染所謂大陸「威脅」，刻意升高兩岸對抗與謀「獨」的調門，甚至狂妄地鼓吹戰爭，既暴露出他們心虛膽寒、色厲內荏的本性，又徹底撕下了所謂「不挑釁」的偽善面具。

▲西方媒體不斷報導「烏俄衝突」牽動台海局勢。（圖／達志影像／美聯社）

朱鳳蓮說，民進黨當局「倚美謀獨」，妄想倚靠外部勢力分裂國家，這是徹底打錯了算盤。從「喀布爾時刻」到「烏克蘭局勢」，越來越多的台灣民眾已經清楚地認識，美國為了自身利益，一邊火上澆油唯恐天下不亂，一邊隔岸觀火避免引火燒身。認識到美國任何時候都以美國利益優先，其對外所作承諾關鍵時刻根本靠不住。

她進一步指出，認識到民進黨當局為「謀獨」繳納高額「保護費」換來的所謂「保證」，不過是飲鴆止渴的「毒藥」。認識到外部勢力操弄涉台議題，打的是「以台制華」的算盤，犧牲的是台灣民眾的利益，「棋子」最終的命運是「棄子」。認識到民進黨當局一味「抗中」，不僅不能「保台」，反而只會「害台」，只會把台灣進一步推向萬劫不復的深淵。

最後，朱鳳蓮強調，我們堅決反對美國向台灣出售武器，反對美同台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來。民進黨當局一再拿台灣納稅人的血汗錢購買美國軍火，企圖「以武謀獨」，不會得逞，只會損害台海和平穩定，損害台灣民眾利益。