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《初擁》劇組50人難過害怕到睡不著！立委怒揭：意外一再發生

▲▼立法院今日召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得列席報告，並備質詢。多位立委針對劇組拍攝意外提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲立法院今日召開教育及文化委員會，多位立委針對劇組拍攝意外提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

多曼尼製作劇集《初擁》11日在神仙谷取景，發生黃姓攝影師及王姓收音師墜谷意外，2人急救送醫宣告不治。對此，今（16）日立法院召開會議時，也有多位立委針對劇組相關工作人員職安提出質詢。立委林奕華也提到，劇組50個工作人員目睹憾事，難過害怕到睡不著，期望文化部也能給予新相關心理輔導協助。

立法院今日召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得列席報告，並備質詢，多位立委也針對《初擁》劇組拍攝意外問題提出質詢。其中立委林奕華提到，這次意外身亡的攝影師，很多人都認識他，甚至過去還有國外的劇組找過他，可說是一位國際級的人才，發生這件事讓很多人非常難過，大家對於藝術從業人員長期以來的職安問題也到了「忍無可忍」的地步。

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林奕華表示，很多人會認得演員的臉，但劇組工作人員的面目是「模糊」的，因為他們在幕後，不會被觀眾看見，權益就被認為不重要，但這次意外事件讓很多人非常難過，也無疑是嚴重的人才損失；然而劇組風險其實不是一兩天的事，一直以來還有很多「不能說的秘密」，因此炎亞倫這次也發聲怒吼。

▲▼立法院今日召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得列席報告，並備質詢。多位立委針對劇組拍攝意外提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲20個拍攝現場發現暗藏各種危機，包括「未做高處作業防護措施」、「工作人員未著涉水救護裝備」等。（圖／記者林育綾攝）

林奕華提到，有52%的影視從業人員表示曾在拍片現場受傷過，過去也有針對拍攝現場做的調查報告，訪視了20個拍攝現場發現暗藏各種危機，包括「未做高處作業防護措施」、「高處作業未做隔離護欄及防墜網」、「工作人員未著涉水救護裝備」、「現場未有合格的救生人員」等。

她表示，這些調查報告早在以前就有，厚厚一疊，但「意外仍然一再出現」，詢問文化部能否承諾，未來能跟這些藝術從業工作者站在一起維護他們的權益，不能只說是勞動部的事。

▲▼立法院今日召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得列席報告，並備質詢。多位立委針對劇組拍攝意外提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲立委針對血汗拍戲生態提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

而李永得表示，文化部將訂定兩個指引和準則「文化藝術事業應遵守勞動法規指引」及「文化藝術工作者承攬暨委任契約之指導原則」，這一兩天就會公布，這些是根據《勞工職業災害保險及保護法》，保護相關從業工作人員，是勞動部主管的法令，5月1日生效，會配合來公布實施。但不同的工作型態，定型化契約需求也會有所不同，這會需要時間來溝通及了解。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉也在稍早說明，針對《初擁》初步調查顯示，業者對於勞工從事鄰水、高處作業，有落水及墜落之虞，未使勞工著用救生衣，亦未採取設置護欄、佩戴安全帶、救生索或救生圈等必要措施，災害現場已先予停工，後續將依法處罰3萬至30萬元罰鍰，並函送司法機關參辦。而該案由苗栗縣政府啟動職業災害勞工個案主動服務機制，辦理個案慰問、提供相關協助等事宜。

林奕華也提到，這次《初擁》劇組發生意外，多達50個工作人員看著憾事發生，很多人難過到無法睡覺，也有一些年輕人思考要在這行業走下去都覺得很害怕，雖然聽說公司有給予諮商協助，但在這事件裡，勞方已經對資方失去信任，希望文化部能介入給予相關心理輔導協助。李永得回應，這部分會來研究和進行。

▲▼ 神仙谷傳溺水意外 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲《初擁》劇組在神仙谷發生溺水意外 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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