烏克蘭摧毀俄軍用直升機！衛星畫面曝光　赫爾松機場濃煙狂冒

▲烏軍在赫爾松國際機場摧毀多架俄羅斯軍用直升機。(圖/翻攝自推特/@JosephHDempsey)



記者張方瑀/綜合報導

衛星影像公司「行星實驗室」(Planet Labs)的最新照片顯示,烏克蘭軍方15日在赫爾松國際機場摧毀多架俄羅斯軍用直升機,機場上空冒出大量黑煙。

15 March satellite imagery @planet of Kherson Airport appears to show a number of #Russia helicopters destroyed or damaged following reported #Ukraine strike (46.67358° N, 32.50764° E) pic.twitter.com/x1vxjoeDtt