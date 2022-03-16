《初擁》劇組釀2死！文化部將公布2準則　保障藝術從業勞動安全

▲《初擁》劇組在神仙谷取景發生意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者林育綾／台北報導

多曼尼製作劇集《初擁》在神仙谷取景，發生黃姓攝影師及王姓收音師墜谷意外，2人急救送醫宣告不治。文化部長李永得今（16）日在立法院接受媒體堵訪時表示，對此感到非常痛心和遺憾，文化部也訂定指引和準則「文化藝術事業應遵守勞動法規指引」及「文化藝術工作者承攬暨委任契約之指導原則」，這1、2天就會公布。

《初擁》劇組在11日發生意外，引發各界議論相關職安與權益問題，男主角炎亞綸更在12日凌晨在臉書發聲，表示在劇組沒給出合理交代與正確態度時，將「合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作」。

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▲文化部長李永得表示，將公布2個指引和準則。（圖／記者林育綾攝）

立法院今日召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得列席報告，並備質詢。而在會議前李永得接受媒體聯訪時表示，對於劇組發生意外，文化部當然感到非常痛心和遺憾，而對劇場工作安全問題，主要職責還是勞動部管理，不過劇組藝文工作人事是由文化部所主管，所以文化部也非常關心，將訂定兩個指引和準則「文化藝術事業應遵守勞動法規指引」及「文化藝術工作者承攬暨委任契約之指導原則」，這一兩天就會公布。

李永得說明，第一個就是對於遵守勞動法規相關的指引，第二個就是對於藝文工作人員承攬或是委任契約的指導、指引，這兩個指引根據《勞工職業災害保險及保護法》，是勞動部主管的法令，5月1日生效，會配合來公布實施，而公布之後也將會同勞動部和所有影視工作團體舉辦說明會，讓所有的藝文工作者、影像工作者了解相關法令。