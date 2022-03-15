25萬人仍未調薪4%！高教工會籲「蘇揆不要再鬥嘴」要落實承諾

▲高教工會呼籲「蘇揆不要再鬥嘴」，要落實調薪4%承諾。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院長蘇貞昌去年11月宣布軍公教調薪4%，高教工會今天（15日）批評，當初蘇貞昌裁示，對象涵蓋納臨時人員，約有百萬人受惠，但至今仍有公私立大專編制外專任職員、兼任教師與學生兼任助理等約約25萬人被排除在外，呼籲蘇揆不要忙著跟立委鬥嘴，快點落實承諾。

高教工會秘書長陳尚志表示，蘇貞昌去年11月在行政院會裁示軍公教調薪4%納臨時人員，約百萬人受惠，當初將勞動權益長期缺乏保障的編制外臨時人員群體納入調薪對象，獲得各界稱許與期待，但至今對多數高教職員來是空中樓閣，呼籲蘇貞昌有時間跟立委鬥嘴之前，更要重視當初承諾是否落實。

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▼高教工會呼籲「蘇揆不要再鬥嘴」，要落實調薪4%承諾。（圖／記者許敏溶翻攝）

高教工會組織部主任林柏儀指出，根據高教工會整理，至今共有4大類、約25萬人，至今沒有調薪4%，形同被「實質減薪」，佔大專校院總體工作人員約30多萬人的七成以上，而這些沒被調薪的人，又是本來待遇比較差的族群。

林柏儀進一步表示，這四大類包括公私立大專編制外專任職員約2萬人，政府迄今未明令要求各校落實調薪4%，其次是私立大專校院專任教師約2萬5千人，政府對於佔薪資半數的「學術研究加給」，容許各校自行決定是否調整4%，第三類為公私立大專校院兼任教師（及華語教師），總共約5萬人，政府至今也未要求私校準用調整4%，第四類則是公私立大專校院學生兼任助理，總共約15.5萬人，這些人是勞僱型助理，政府同樣未要求學校比照調薪4%。

林柏儀指出，目前落實落實「調薪4%」，僅佔大專校院總體工作人員一成出頭，但對於日趨廣大的編制外專兼任教職員，則始終缺乏統一作法，經常流於「各單位自行決定」，導致「一校多制」，讓合理的調薪美意大打折扣，更何況迄今物價漲幅4.75%，已經超過調薪4%，早已落入「實質減薪」，請院長蘇貞昌要「說到做到！」。