螞蟻人也能靠「吃糖減肥」翻身！網友起底60年日本老藥廠

【企劃特輯】

吃糖使人開心似乎是人之常情，只要心情不好就想吃甜食獲取療癒嗎？還是你是個嗜糖如命的螞蟻人，每天都必須至少喝一杯含糖飲料呢？現在大家都在喊「戒糖」，似乎戒糖才能控制體重。但現在日本老藥廠研發了這項驚人產品「會瘦的糖」，讓網友們瘋狂討論，連八點檔女星也靠它輕鬆輕鬆甩油近6公斤，火辣身材解除中年崩壞危機、完美體態再回歸！

60年老藥廠研發「去糖減脂」 日本、美國FDA也證實

原來這種特殊的糖，就叫做「L-阿拉伯糖（L-Arabinose）」，在日本擁有六十年歷史的知名藥廠「日南製藥」所研發，成份並由日本體重管理三大協會共500位醫生及博士等實力超堅強的專業人士聯合測試通過；同時，除了日本境內，美國FDA也同步針對此成份做了大量的研究，證實了「L-阿拉伯糖」確實能夠有效「阻斷」消化系統對於蔗糖的吸收作用、減少內臟脂肪形成，只要在餐前食用就能夠大幅減少新脂肪形成、達到「去糖減脂」雙重效果，在輔助代謝上獲得美日一致認可。

▲L997由500位醫生、博士等聯合測試通過，聯手認證。【官網超值組】

「吃糖減肥」爆紅！30分鐘能有效阻醣、削脂 日南藥廠這款「L-阿拉伯糖」超狂減脂成份，連日本厚生省將其列為調節血糖的特定保健用健康食品添加劑，日本政府亦輔助L997國民健康減脂計劃！專業醫師指出：L阿拉伯糖是一種特殊結構的天然「左旋五碳糖」，特性是「無法被人體消化道分解」，包括胃跟小腸都沒辦法消化吸收，所以它耐酸耐鹼可以越過胃跟小腸，直接到大腸成為腸道菌的養分，透過這個成份能夠30分鐘在腸道內激增1億個清腸菌、嗜醣菌、嗜脂菌，能夠成功幫助阻醣用重、削脂、清血油，一個療程下來平均可以減重5-8公斤，難怪持續受到消費者的高度詢問！

▲日本原裝進口的「L997」能「阻斷」消化系統對蔗糖、澱粉的吸收，還能減少內臟脂肪的生成。【MOMO購物網 優惠組】

▲日本厚生省也將L-阿拉伯糖列入減重保健食品添加劑。

女神體態完美回歸！「靠吃糖」-6KG重拾火辣身材

知名女星鄭仲茵自爆曾也爆肥，後因靠日南藥廠的「L997」成功甩掉六公斤，讓原本因為吃甜食養出的肚腩，變得一片平坦；鄭仲茵表示：「長期拍攝八點檔壓力非常大，下戲之後都靠吃甜食紓壓，最高紀錄曾經一餐吃下六顆甜饅頭，還一個人吃完九吋蛋糕！」體重直接失控飆升；後來聽營養師建議，開始食用日本原裝進口，日南製藥的「L997阿拉伯糖」，吃了一陣子後效果顯著，不但減了6公斤，體脂還從30變成了23。再次出現在螢光幕前，網友都驚呆直呼她從市場大媽變身性感小姐姐！

▲鄭仲茵靠吃日本原裝進口日南製藥L997阿拉伯糖，體脂從30降到23，大秀瘦身成果。

▲鄭仲茵強調她食用的是日本原裝進口的包裝產品，對於日南製藥她超放心。

不含農藥、西藥、塑化劑 無副作用更保證有效

市面上有許多來路不明的健康或減重食品，多少令人憂心成分問題，但L997不含農藥、不含西藥、不含塑化劑，吸收後完全沒有副作用，是減重專用保健食品添加劑，不怕造成身體負擔。

美魔女鄭仲茵見證 以糖剋糖、吃糖甩肉

日本原裝進口「日南製藥L997」哪裡買？

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