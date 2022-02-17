日本人吃不胖的都市傳說　大媽變身小姊姊就靠「這一味」

【企劃特輯】

曾經去過日本的人，應該都會對櫻花妹的纖細身材印象深刻。明明看她們也沒少吃，到底為什麼可以永遠保持小清新的身型？原來秘密就藏在她們的日常飲食保養中！

在日本擁有六十年歷史的知名藥廠「日南製藥」，近年投入研發「以糖剋糖、吃糖減重」的L997（又名阿拉伯糖），目前已成功上市。L997是一種特殊結構的天然「左旋五碳糖」，無法被人體消化道分解，且耐酸耐鹼，可以越過胃跟小腸，直達大腸成為腸道菌的養分。透過這個成份，三十分鐘就能在腸道內激增一億個嗜醣菌、嗜脂菌，成功幫助阻醣、削脂、清血油，一個療程下來平均可以減重五至八公斤，達到瘦身成果。

日本政府輔助L997國民健康減脂計劃 「吃糖減肥」產品爆紅！

因為減重效果驚人，日本政府也輔助L997國民健康減脂計劃，日南製藥靠這支產品翻身，成為日本業績成長最快的藥廠之一，市值爆增！

除了日本境內，美國FDA也同步針對此成份做了大量的研究，證實了「L-阿拉伯糖」確實能夠有效「阻斷」消化系統對於蔗糖的吸收作用、減少內臟脂肪形成。只要在餐前食用就能大幅減少新脂肪形成，達到「去糖減脂」的雙重效果，在輔助代謝上獲得美日兩國的一致認可。

▲日本厚生省也將L-阿拉伯糖列入減重保健食品添加劑。【官網超值組】

▲日本原裝進口的「L997」能「阻斷」消化系統對蔗糖、澱粉的吸收，還能減少內臟脂肪的生成。【momo購物網 優惠組】

不含農藥、西藥、塑化劑 無副作用更保證有效

市面上有許多來路不明的健康或減重食品，多少令人憂心成分問題，但L997不含農藥、不含西藥、不含塑化劑，吸收後完全沒有副作用，是減重專用保健食品添加劑，不怕造成身體負擔。

厚片女星「靠吃糖」甩六公斤 重拾火辣身材

知名八點檔女星鄭仲茵曾經爆肥到自暴自棄，後來靠L997成功甩掉六公斤，小腹變得一片平坦。鄭仲茵表示：「長期拍攝八點檔壓力非常大，都靠吃甜食紓壓，曾經一餐吃下六顆甜饅頭，還一個人吃完九吋蛋糕！」在營養師建議下，鄭仲茵開始食用日南製藥的L997阿拉伯糖，吃了一陣子後效果顯著，不但減了六公斤，體脂還從三十降到二十三。再次出現在螢光幕前，網友都驚呆直呼她從市場大媽變身小姐姐！

▲鄭仲茵靠吃日本原裝進口日南製藥L997阿拉伯糖，體脂從30降到23，大秀瘦身成果。

▲連營養師自己在大吃大喝時，也會食用日本原裝進口「日南製藥L997」來阻斷消化系統對澱粉的吸收。

越吃越瘦不再是都市傳說 過年大吃大喝就靠L997來拯救！

疫情期間不能馬上買張機票日本採購也沒關係，日南藥廠原裝進口的L997在台灣也能不靠代購就以優惠的價格輕鬆買到！台灣小姊姊不用羨慕櫻花妹，越吃越瘦也不再是都市傳說，過年大吃大喝就靠L997來拯救！

美魔女鄭仲茵見證 以糖剋糖、吃糖甩肉

日本原裝進口「日南製藥L997」哪裡買？

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