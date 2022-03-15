5天5起國道事故釀1死4傷！車主開「輔助駕駛」沒煞車惹禍

▲近日國道事故頻傳。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

近期開啟「駕駛輔助系統」車輛追撞國道移動性施工車輛事故頻傳，3月7至11日就發生5起事故，造成1死、4傷，其中3起事故肇事車輛均有使用駕駛輔助系統，且都是在無減速或變換車道閃避情形下撞上前方車輛。交通部高公局提醒，使用駕駛輔助系統時，雙手離開方向盤或閉目休息，最高可處2.4萬罰鍰並吊扣牌照6個月。

高公局表示，駕駛輔助系統並非自動駕駛，且有其適用範圍和條件限制，爰請開啟駕駛輔助系統之民眾，行駛於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，必要時應迅速介入操控車輛。

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高公局表示，3月7至11日間，國道移動性施工車輛發生5起遭後方車輛追撞事故，造成施工人員1死2傷、用路人2人受傷。其中3起事故肇事車輛均有使用駕駛輔助系統功能。

▲近期開啟「駕駛輔助系統」車輛追撞國道移動性施工車輛事故頻傳，3月7至11日就發生5起事故。（圖／高公局）

從高速公路閉路電視攝影機影像畫面得知，開啟駕駛輔助系統之車輛，均在無減速或變換車道閃避情形下撞擊施工緩撞車輛。甚至其中1件係施工人員在防護車輛遭撞後下車布設交通錐過程中，遭同樣是使用駕駛輔助系統之車輛撞擊死亡，亦造成另外2名現場作業人員受傷。

高公局指出，當民眾開啟駕駛輔助系統行駛國道時，若有雙手離開方向盤或閉目休息之情形，將可依「道路交通管理處罰條例」處以新臺幣6千到2萬4千元罰鍰，並吊扣該汽車牌照六個月。因而肇事者，同時吊銷其駕駛執照，另並求償相關損失。