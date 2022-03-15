家暴男訊後借酒澆愁花光車錢　打算走70km回家半路醉倒

▲涉家暴男子想從位於南投市的地檢署走回仁愛鄉自家，半途在國姓鄉就體力不支倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉童姓男子月前因家暴案，被警方移送南投地檢署偵辦，遭飭回後疑買酒澆愁，卻把車錢給花完，竟打算一路從南投市走70公里回家，但半路就在國姓鄉轄內酒醉體力不支、倒臥路邊睡著，剛好埔里分局警員執勤時開車經過發現，爾後將他載往埔里投靠親友，不用再挨餓受凍。

埔里警分局第一組組長孫永傑、警員徐俊榮上月26日配合國姓鄉衛生所執行「疫苗快打站」安全維護勤務，在下午4時許開車返程路過台14線昌榮橋後，赫然在路邊瞥見一個「會動的麻布袋」，經檢視照後鏡影像，才發現是一個路倒民眾，於是趕緊掉頭予以協助。

警方喚醒該民眾後，得知是48歲童姓男子，因前一天涉犯家暴等罪嫌，由其他分局查獲後移送南投地方檢察署偵辦，在結束偵訊離開後，因買完酒後沒有多餘的錢可以搭車，於是打算一路從南投市「用走的」走回仁愛鄉，在行經國姓鄉昌榮橋附近時，就因酒醉力竭、直接蜷曲在馬路旁睡著了。

孫、徐二員擔心童男安危，立即通報北山派出所員警潘治源到場予以協助，將他載回駐地提供餐飲、恢復體力，再應其要求送往埔里市區投靠親友。