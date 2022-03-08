　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

安檢塞車！南投市中山公園兒童遊戲設施　完工7月終啟用

▲南投縣政府改善南投市7座公園，全數通過兒童遊戲場設施安全檢驗（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府改善南投市7座公園，全數通過兒童遊戲場設施安全檢驗（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府爭取到前瞻計畫「城鎮之心」補助，針對南投市7座社區鄰里公園，改善無障礙、人本環境及兒童遊戲場，工程於去年8月完工驗收，卻因中央修定相關法規，出現全台新舊遊戲場「排隊」等候安檢的狀況，延遲超過半年才全部通過檢驗合格，其中中山公園終於在7日開放民眾使用。

南投縣建設處長李正偉指出，「城鎮之心」工程共改善南投市既有的中山、停九、首區、向上、同源、嘉和、月公園等7座公園及附屬兒童遊戲場，已於去年8月完工驗收，並於今年1月5日公園場地移交給南投市公所管理；但衛福部去年8月再度修訂《兒童遊戲場設施安全管理規範》，要求遊具設施須經TAF（財團法人全國認證基金會）認證的檢驗單位現場檢驗合格。

▲南投縣政府改善南投市7座公園，全數通過兒童遊戲場設施安全檢驗。（圖／南投縣政府提供）

李正偉表示，目前全台獲認證的檢驗單位僅10家，導致送檢等待的遊戲場大排長龍；7座公園於去年底進行兒童遊樂設施檢驗，其中6座皆通過，僅中山公園因滑梯出入口處的階梯扶手立桿間距不符標準、遊戲場地墊鋪面檢驗又逢連日下雨無法使用相關的球體精密儀器和考量儀器，一直延宕到3月2日才全數複檢合格，當天也將現場黃色警示帶解除。

▲南投縣政府改善南投市7座公園，全數通過兒童遊戲場設施安全檢驗。（圖／南投縣政府提供）

中山公園兒童遊戲設施遲遲無法使用，連月來也引發市民不滿和南投市長宋懷琳的關切；李正偉表示，上述7座公園的共融式遊具等兒童遊戲場設施，只剩檢驗單位簽證的檢驗合格報告還未送達，經3日與宋懷琳電話溝通後，雙方達成共識，於昨天開放民眾使用，提供多一處的安全休閒遊憩場所。

依中央新修規範，全台舊有的兒童遊戲場均須於112年重新送檢並通過檢驗，粗估至少有1萬2000多處學校、公園等場域內的兒童遊戲場待檢；宋懷琳表示，目前合格檢驗機構只有10家，仍將形成檢驗「大塞車」，建議縣府、中央主管機關儘速增加檢驗單位及培訓人力，避免許多遊戲場因未通過檢驗、被迫拉黃色警戒線停用，也可讓小朋友們早日有安全玩耍的空間。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
大S沒到場也可以結婚！　台韓登記只需具俊曄繳「關鍵一文件」
被問「飛彈來襲怎麼辦？」　蘇貞昌愣住逾10秒
邵雨薇穿火辣內衣沒報備吳慷仁　見大S閃婚「憶20年前」尷尬了
快訊／國道1號連環車禍！　1車撞翻四輪朝天
不只大S！　袁艾菲20年沒換號碼「找回斷聯10年尪」
大S、具俊燁閃婚「紅娘是她」！　凍齡女星驚喜回應了
台股三天跌掉1100點　分析師曝進場最佳時機點
普丁18歲女兒被霸凌！　急刪IG帳號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

機台起火搶救迅速未釀成災害　南消二大隊籲集塵風管常保清潔防火保平安　

安檢塞車！南投市中山公園兒童遊戲設施　完工7月終啟用

好康來了！65歲以上打新冠肺炎疫苗　彰化加碼送500元禮券

6天停電5次！南市勞工局對台電勞檢　黃偉哲：罰25萬立即改善

長輩接種疫苗500元價值獎勵　雲林各鄉鎮發放至4／10

南消五大隊強化安檢隊新進人員訓練　落實出租套房消防安檢保障住安

雲林縣女警比例14.24%　局長李謀旺婦女節送巧克力花束

讓火神不流淚　南消四大隊持續加強大樓消防安檢落實違規查報

年底選舉　民進黨雲林黨部主委江宗保：盡量溝通協調

向台電開刀！台南市府安檢三處工地　揪缺失開罰25萬

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

機台起火搶救迅速未釀成災害　南消二大隊籲集塵風管常保清潔防火保平安　

安檢塞車！南投市中山公園兒童遊戲設施　完工7月終啟用

好康來了！65歲以上打新冠肺炎疫苗　彰化加碼送500元禮券

6天停電5次！南市勞工局對台電勞檢　黃偉哲：罰25萬立即改善

長輩接種疫苗500元價值獎勵　雲林各鄉鎮發放至4／10

南消五大隊強化安檢隊新進人員訓練　落實出租套房消防安檢保障住安

雲林縣女警比例14.24%　局長李謀旺婦女節送巧克力花束

讓火神不流淚　南消四大隊持續加強大樓消防安檢落實違規查報

年底選舉　民進黨雲林黨部主委江宗保：盡量溝通協調

向台電開刀！台南市府安檢三處工地　揪缺失開罰25萬

獨／清明連假搭客運有優惠！住東部旅宿「4人同行1人免費」再折2百

美情報機構報告：北韓今年恐恢復核試

邵雨薇羞認「新房裝潢中」　曝和吳慷仁結婚進度

正宮開撕渣夫！王燦慘被氣球壓臉　羅巧倫趴在地滿臉豆花

央行：俄烏衝突將加劇國內通膨壓力

停滯性通膨超可怕！　學者：俄羅斯下個月恐怕就會發生

家裡窗戶遭「斷裂路燈直撞」！　他急報警卻反被訓：別惡作劇

整合16年！他攜手「陶朱隱園」營造廠　蓋低公設比輕豪宅

騎車撞自小客妙齡女嚎啕大哭　原因是...「嘉義必吃鍋菜」灑滿地

想跟韓國歐巴結婚？具俊瞱來台跟大S結婚3步驟曝光　備妥2文件就能入境

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

寵物羊生前萌樣曝！主人一把火奪6命

大樓中間有座廟　台灣英雄站屋頂

被遺忘的弟弟　繞台半圈找到親姊被趕出門

中市8區管線維修15日停水23小時　近8萬戶受影響

金門「天空之城」重新塗裝　網罵翻

LIVE／高雄本土＋2「居隔陰轉陽」

水管破裂搶修　東港8日下午2時起停水23小時

嘉義836戶停電50分鐘！鷹架倒塌壓電線

桃園公費疫苗施打　3/8、10施打

南市勞工局對台電開刀　黃偉哲：罰25萬

桃園3/8、3/10　開放莫德納和高端施打

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

大火躲3樓浴室　台中婦人不治

桃園好市乘雙券加碼抽線上登記

更多熱門

相關新聞

以為老鷹受傷　動保員：是大笨鳥

以為老鷹受傷　動保員：是大笨鳥

新北市政府動保處日前接獲民眾通報，得知板橋一處公園有隻老鷹很虛弱、無法飛行，站在原地約30分鐘左右。動保人員抵達現場後，確認該鳥是俗稱「大笨鳥」的黑冠麻鷺，並非老鷹，同時也向熱心民眾解釋，此行為是黑冠麻鷺的生態習性，這下民眾才鬆了一口氣。

大陸公安部展開打擊拐賣婦兒行動

大陸公安部展開打擊拐賣婦兒行動

10歲女童逃戰火　反被俄軍擊斃

10歲女童逃戰火　反被俄軍擊斃

退伍兵報復社會砍殺幼童！2孩慘死最小才3歲

退伍兵報復社會砍殺幼童！2孩慘死最小才3歲

228連假「來新北公園」輕旅行

228連假「來新北公園」輕旅行

關鍵字：

南投市公園兒童遊戲設施安全檢驗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

起底大S 20年前分手原因！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

具俊曄分手23年變了！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

大S「啪啪打前夫臉」光速二婚！她嗆爆汪小菲

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面