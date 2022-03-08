安檢塞車！南投市中山公園兒童遊戲設施　完工7月終啟用

▲南投縣政府改善南投市7座公園，全數通過兒童遊戲場設施安全檢驗（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府爭取到前瞻計畫「城鎮之心」補助，針對南投市7座社區鄰里公園，改善無障礙、人本環境及兒童遊戲場，工程於去年8月完工驗收，卻因中央修定相關法規，出現全台新舊遊戲場「排隊」等候安檢的狀況，延遲超過半年才全部通過檢驗合格，其中中山公園終於在7日開放民眾使用。

南投縣建設處長李正偉指出，「城鎮之心」工程共改善南投市既有的中山、停九、首區、向上、同源、嘉和、月公園等7座公園及附屬兒童遊戲場，已於去年8月完工驗收，並於今年1月5日公園場地移交給南投市公所管理；但衛福部去年8月再度修訂《兒童遊戲場設施安全管理規範》，要求遊具設施須經TAF（財團法人全國認證基金會）認證的檢驗單位現場檢驗合格。

李正偉表示，目前全台獲認證的檢驗單位僅10家，導致送檢等待的遊戲場大排長龍；7座公園於去年底進行兒童遊樂設施檢驗，其中6座皆通過，僅中山公園因滑梯出入口處的階梯扶手立桿間距不符標準、遊戲場地墊鋪面檢驗又逢連日下雨無法使用相關的球體精密儀器和考量儀器，一直延宕到3月2日才全數複檢合格，當天也將現場黃色警示帶解除。

中山公園兒童遊戲設施遲遲無法使用，連月來也引發市民不滿和南投市長宋懷琳的關切；李正偉表示，上述7座公園的共融式遊具等兒童遊戲場設施，只剩檢驗單位簽證的檢驗合格報告還未送達，經3日與宋懷琳電話溝通後，雙方達成共識，於昨天開放民眾使用，提供多一處的安全休閒遊憩場所。

依中央新修規範，全台舊有的兒童遊戲場均須於112年重新送檢並通過檢驗，粗估至少有1萬2000多處學校、公園等場域內的兒童遊戲場待檢；宋懷琳表示，目前合格檢驗機構只有10家，仍將形成檢驗「大塞車」，建議縣府、中央主管機關儘速增加檢驗單位及培訓人力，避免許多遊戲場因未通過檢驗、被迫拉黃色警戒線停用，也可讓小朋友們早日有安全玩耍的空間。